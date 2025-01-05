أسهل وصفة لتحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل بمكونات بسيطة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير كوكيز الشوكولاتة في المنزل، فأنتِ في المكان الصحيح. باستخدام مكونات متوفرة في مطبخك، يمكنك إعداد كوكيز شهي وطري ينافس أفضل المخابز.

كتب محمد سعد – تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير الكوكيز، حيث إنه يوجد الكثير من أنواع الكوكيز ذات الطعم اللذيذ والشهي، لذلك سوف نحرص على توضيح طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة، والذي يعد من إحدى أنواع البسكويت التي يتم تحضيرها في البيت بكل سهولة، لذلك سوف نقوم بتوضيح المكونات المستخدمة وطريقة التحضير المتبعة بالتفصيل والدقة، ويلزم على جميع الراغبين في تحضير الكوكيز إحضار جميع المكونات بالنسب المطلوبة للحصول على طعم لذيذ، واتباع طريقة التحضير الصحيحة.

طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة

يمتاز كوكيز الشوكولاتة بالطعم اللذيذ والشهي، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة من خلال إحضار بعض المكونات البسيطة المستخدمة لذلك، والتي تتمثل فيما يلي:

نقوم بإحضار كوبين من الشوكولاتة.

نحرص على إحضار رشة صغيرة من الملح.

نقوم بإحضار رشة صغيرة من الفانيليا.

مقدار كوب وربع من الدقيق.

نقوم بإحضار بيضة واحدة.

نقوم بإحضار نصف كوب من الزبدة.

إحضار نصف كوب من السكر البني.

نصف كوب من السكر.

طريقة التحضير

الكوكيز من الحلويات السهل. التحضير التي نرغب في تناولها في كل الأوقات لكونها سهلة التحضير. أيضا مذاقها رائع، وتمثل طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة باتباع الخطوات البسيطة التالية:

نقوم في البداية بإحضار إناء مناسب.

وبعد ذلك نحرص على خلط الزبدة والسكر البني والعادي معًا بشكل جيد.

وبعد ذلك نضيف البيضة والفانيليا ونخلط المكونات جيدًا.

نضيف الدقيق المنخول والبيكنج صودا والملح جيدًا.

نخلط جميع المكونات وبعد ذلك نضيف الشوكولاتة ونضع المزيج في الثلاجة.

يتم تشكيل كرات الكوكيز في صينية بها ورق زبدة.

نحرص على ترك مساحة كافية بين مجموعة الكرات وبعضها البعض.

يتم إدخالها في الفريزر.

بعد ذلك، نسخن الفرن على درجة حرارة 200.

احرص على إدخال صينية الكوكيز في الفرن لمدة 15 دقيقة.

بعد نضج الكوكيز، يتم إخراجه مباشرة.

نترك الكوكيز حتى يبرد.

يتم تقديم الكوكيز مع كوب من الشاي أو اللبن أو القهوة.

يجب أولا ترك الكوكيز في الصينية بدون تحريك حتى لا يتفق الا بعد أن يبرد تماما.

طريقة تحضير بسكويت الشاي بالبرتقال

2 كوب دقيق.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب سكر بودرة.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة برش قشر برتقال.

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

طريقة التحضير