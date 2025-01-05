طريقة طبيعية لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي في المنزل بدون مواد كيميائية

إذا كنتِ تبحثين عن طريقة آمنة وطبيعية لصبغ شعرك باللون الأشقر الذهبي دون الحاجة إلى الذهاب للكوافير أو استخدام المواد الكيميائية الضارة، إليكِ وصفة منزلية تمنحك لوناً مشرقاً وجذاباً بسهولة وبمكونات بسيطة.

كتب محمد سعد – يعد الشعر الأشقر الذهبي من الألوان المميزة التي تمنح الشخص مظهرًا جذاب وطبيعي، فقد يختار العديد من الأشخاص هذا اللون لإضافة لمسة من الجمال والحيوية والتألق على مظهرهم، ولكن بدلاً من اللجوء إلى صالونات التجميل واستخدام المواد الكيميائية الضارة، يمكن تحضير صبغة الشعر الأشقر الذهبي في المنزل بمكونات طبيعية، في هذا المقال سنتعرف سوياً على طريقة تحضير صبغة الشعر الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية وآمنة على الشعر تابعونا.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي طبيعياً

تعمل مكونات الصبغة على تفتيح الشعر ومنحه اللون الذهبي الأشقر اللامع، بالإضافة إلي ترطيب الشعر وحمايته من الجفاف والتساقط والتقصف، كل ذلك بمكونات طبيعية أمنة للغاية وغير ضارة على الشعر نهائياً بل تساعد في تغذيته، إليكم مكونات وصفة صبغ الشعر باللون الأشقر وطريقة تحضيرها.

المكونات:

عصير الليمون.

شاي البابونج.

عسل النحل.

زيت الزيتون.

ماء دافئ.

طريقة التحضير:

ضعي ملعقتين كبيرتين من شاي البابونج في كوب من الماء المغلي واتركيها لمدة 10 دقائق حتى يصبح الشاي مركز.

ثم في إناء صغير، امزجي ملعقتين من عصير الليمون مع ملعقتين من العسل وملعقة من زيت الزيتون.

بعد تصفية شاي البابونج، أضيفي 3 ملاعق من الشاي إلى خليط الليمون والعسل، وامزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بدهن الجبهة بالفازلين وحول الأذن مع ارتداء ملابس قديمة عند صبغ الشعر.

قومي بتوزيع الخليط بالتساوي على الشعر باستخدام الفرشاة أو اليدين مع ارتداء قفازات وتأكدي من تغطية جميع أجزاء الشعر.

بعد وضع الخليط على الشعر قومي بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

بعد انقضاء الوقت، اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو، ثم استخدمي البلسم لترطيبه.

استمتعي بشعر ذهبي لامع بمكونات من مطبخك اقتصادية وموفرة وأمنة للغاية ومكوناتها اقتصادية وبدون أي مواد كيميائية تضر بالشعر.

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