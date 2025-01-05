وزارة الموارد البشرية توضح حقيقة تبكير صرف حساب المواطن لشهر يناير 2025

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التساؤلات المتداولة بشأن تبكير موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر يناير 2025. وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة التفاصيل المتعلقة بصرف الدفعة والمواعيد الرسمية المعلنة.

كتب محمد سعد – الكثير من الأخبار المتداولة بين المستفيدين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 86 على الرغم من وضع تاريخ رسمية من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنزول الدعم في حسابات المستفيدين حيث يستهدف برنامج حساب المواطن أكثر من 10 مليون مستفيد وتابع حيث يأتي هذا الدعم بعد التوجيهات من خادم الحرمين الشريفين بصرف راتب شهري للأسر محدودة ومتوسطة الدخل يساعدهم في مواجهة ظروف غلاء المعيشة بما يعود عليهم بالاستقرار الأسري وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة القادمة.

حقيقة تبكير صرف حساب المواطن يناير 2025

يتسأل مستفيدي حساب المواطن بكثرة عن موعد صرف الدعم للدفعة القادمة وكانت وزارة الموارد البشرية قد حددت اليوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لنزول الدعم للمستفيدين ويتم تغيير هذا الموعد إما بالتقديم أو التأخير في حال كان التاريخ المحدد للصرف عطلة رسمية في البنوك بالسعودية وبناءً علي ذلك سيتم صرف دعم حساب المواطن الدفعة 86 يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 الموافق 9 رجب 1446 وكان قد تم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية للدفعة 86 ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

خطوات الاستعلام عن نتائج الأهلية في حساب المواطن يمكن للمستفيدين استعلام نتائج الأهلية للدفعة 86 من خلال الخطوات التالية: الدخول إلي البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على زر نتائج الأهلية للدفعة 86.

أدخل البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على زر استعلام. وعلى الفور تظهر حالة المستفيد مستحق/ غير مستحق مع توضيح قيمة الدعم الذي سيحصل عليها المستفيد مكتمل الأهلية. الزيارات الميدانية لمستفيدي حساب المواطن أعلن برنامج حساب المواطن عن القيام بزيارات ميدانية لمستفيدي البرنامج المستقلين للتأكد من استقلالية السكن وتتم إجراءات الزيارة كالتالي: في البداية يتم التواصل مع المستفيد من أجل تحديد موعد للزيارة.

يقوم الباحث الاجتماعي المكلف بزيارة سكن المستقل.

يقوم الباحث بدراسة الوضع وتسجيل البيانات الخاصة بالمستفيد عبر البوابة الإلكترونية.

ظهور نتيجة الزيارة عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج (مقبولة/ مرفوضة). كما أكد البرنامج أنه في حال عدم الرد على مكالمة البرنامج أو عدم التعاون لتحديد موعد الزيارة الميدانية كل ذلك سيؤثر على أهلية المستفيد في البرنامج لذلك دعا برنامج حساب المواطن المستفيدين إلي ضرورة التعاون وتحديد موعد الزيارة و إجرائها في أقرب وقت ممكن.

تابع البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية للحصول على المعلومات الدقيقة حول مواعيد صرف حساب المواطن وتجنب الشائعات.