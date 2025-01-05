تطبيق “تليفوني 2025” متاح الآن على الآيفون والأندرويد لدفع الضريبة الجمركية

أعلنت الجهات المعنية عن إطلاق تطبيق “تليفوني 2025” على هواتف الآيفون والأندرويد، لتسهيل عملية دفع الضريبة الجمركية إلكترونياً. يوفر التطبيق تجربة سهلة وآمنة للمستخدمين، مما يساعد على تسريع الإجراءات الجمركية وتوفير الوقت والجهد.

كتب محمد سعد – تطبيق تليفوني 2025، والذي تكثر عمليات البحث عنه من قبل الكثيرين من خلال محرك البحث جوجل، حيث اصبح هذا التطبيق هو حديث الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تم اصدار تطبيق تليفوني الجديد عقب تصريحات الحكومة المصرية بتطبيق قيمة الضريبة الجمركية على الهواتف المختلفة والأجهزة الكهربائية التي تأتي من الخارج او حتى هدية، وتم تحديد من قبل الإدارة العامه للجمارك قيمة الرسوم المحددة والتي تصل الى 38%، هذا وضع الكثيرين من الأشخاص البحث عن تطبيق تليفوني 2025 من اجل التعرف على قيمة الضريبة المفروضة عليه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كل التفاصيل.

تطبيق تليفوني 2025

عن طريق تطبيق تليفوني 2025 يمكن معرفة قيمة الضريبة الجمركية بمنتهى السهولة من خلال مجموعه من الخطوات وتسجيل كل البيانات المطلوبة، ويمكن تحميل تطبيق تلفوني على الأجهزة سواء الايفون والاندرويد عن طريق المتجر الرسمي، وفي السطور التالية سوف نتعرف على كل الخطوات اللازمة لتسهيل الامر على كل الأشخاص.

طريقة تحميل تطبيق تليفوني على هاتف الاندرويد والايفون

أولاً عليكم التسجيل الدخول مباشرةً على متجر جوجل بلاي للأندرويد.

أو الدخول على متجر أب ستور للأيفون.

ثم كتابة اسم تطبيق تلفوني في محرك البحث.

الضغط على زر تثبيت.

ثم فتح وتشغيل وسوف يعمل التطبيق ويقدم لكم الكثير من الخدمات الجمركية والدفع عن بعد.

ولمعرفة قيمة الضريبة عليك تسجيل البيانات الرقم التسلسلي lmel.

ثم النقر على استعلام.

يرجى العلم عليك الدفع خلال 90 من الاستعلام.

الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة