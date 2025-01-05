أول تعليق لجروس بعد تعادل فريقه مع المصري البورسعيدي

علق المدرب السويسري كريستيان جروس على تعادل فريقه مع المصري البورسعيدي في المباراة الأخيرة، حيث أشار إلى أداء الفريق وأبرز النقاط التي تحتاج إلى تحسين. جاءت تصريحاته لتلقي الضوء على طموحاته للفريق في المباريات القادمة.

كتب محمد سعد – قال السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري التي أقيمت اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية كانت صعبة، والعامل البدني كان حاسماً في شكل المباراة.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي :” كان ينبغي علينا العمل بشكل أكبر في الشوط الأول، والمصري جازف في الشوط الثاني للتسجيل، مما تسبب في خلق مساحات وسنحت لنا فرصة خطيرة جداً لعبد الله السعيد وكانت من الممكن أن تحسم المباراة، وأرى أن التعادل نتيجة عادلة للفريقين من وجهة نظري”.

وفيما يخص ابتعاد التونسي حمزة المثلوثي عن المباراة قال جروس:” أمتلك عدد كبير من اللاعبين في قائمة الفريق، وحافظنا اليوم على نظافة شباكنا وهو أمر جيد من الناحية الدفاعية، ونحتاج للتحسن في الناحية الهجومية، والمثلوثي لاعب مهم للفريق وسيحصل على فرصته مع الزمالك”.

وعلق المدير الفني عن عدم مشاركة محمد عاطف و الدفع بلاعبين شباب قائلاً:” اركز مع الفريق في التدريبات، وأي لاعب يثبت نفسه في المران سيحصل على فرصته، والجميع مطالب بالتركيز من أجل إثبات ذاته”.

وفيما يخص ذكرى تأسيس النادي قال جروس:” هو يوم مهم لجميع الزملكاوية وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة لتحقيق الفوز لكن هذا لم يحدث، وكنت أتمنى الفوز ولكننا لا نزال في صدارة المجموعة”.

وواصل المدير الفني :” لا أرغب في الحديث عن الانتقالات في المؤتمر الصحفي، وأحترم جميع المنافسين، وبعد فوز إنيمبا على بلاك بولز اليوم هدفي هو الحفاظ على الصدارة “.

واختتم جروس قائلاً:” أرغب في المحافظة على اللقب وأبذل قصارى جهدي مع الفريق للفوز بكل المباريات، لكني في مرحلتي الأولى بمصر وأتعرف على كل المنافسين بشكل أكبر في الفترة المقبلة”.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط يتصدر بهم المجموعة.