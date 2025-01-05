ريمونتادا تاريخية: بيراميدز يسحق الترجي التونسي بنتيجة ثقيلة

حقق فريق بيراميدز المصري ريمونتادا تاريخية في مواجهته أمام الترجي التونسي، حيث نجح في التغلب عليه بنتيجة ثقيلة في مباراة شهدت أداءً استثنائياً من اللاعبين. هذا الانتصار يؤكد قوة الفريق واستعداده لمواصلة المنافسة بقوة على المستوى القاري.

كتب محمد سعد – حقق فريق بيراميدز فوزا ساحقا على نظيره الترجي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الرابعه في دور المجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الترجي التونسي لمباراة بيراميدز

حراسة المرمى: أمان الله مميش

الدفاع: بن علي، توجاي، الجلاصي، بن حميدة

الوسط: أهولو، تقا ، كوناتي

الهجوم: ساس، البلايلي، موكوانا

وجاء على مقاعد بدلاء الترجى: بن سعيد ، السميري، بوشنيبة، العزوني، أوڨبيلو، العايب، معشة، سويي، الجابري.

تشكيل بيراميدز لمباراة الترجي

تشكيل بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد توفيق – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – أحمد عاطف قطة – إبراهيم عادل – صديق إيجولا – وليد الكرتي

خط الهجوم؛ فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي – كريم حافظ – أسامة جلال – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – يوسف أوباما – دودو الجباس.

تفاصيل المباراة بيراميدز و الترجي التونسي

انتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين بيراميدز والترجي التونسي بدون أهداف.

في الشوط الثاني خطف الترجي التونسي بيراميدز واستماع تسجيل الهدف الأول في شباك أحمد الشناوي.

ليجري بيراميدز العديد من التغيرات أحداث المباراة ليظهر .

بنزول مصطفي فتحي ورمضان صبحي لقلب نتيجة المباراة.

حيث سجل الهدف الأول التعادل في شباك الترجي التونسي من خلال اللاعب مصطفي فتحي بصناعه رمضان صبحي.

بينما سجل الهدف الثاني إبراهيم عادل من كرة مقصيه من صناعه مصطفي فتحي.

ليحقق بيراميدز الفوز الأول على الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف واحد.

ليرفع بيراميدز رصيده عند النقطة السابعه محتلا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة بينما توقف رصيد الترجي التونسي عند النقطة ٧.

يعد هذا الفوز الكبير على الترجي التونسي نقطة تحول مهمة لبيراميدز، الذي يواصل إثبات جدارته كأحد أقوى الفرق في البطولات الإفريقية.