مانشستر يونايتد يوقف انتصارات ليفربول بتعادل مثير في قمة نارية

في مباراة مثيرة شهدت تنافساً قوياً بين الغريمين التقليديين، نجح مانشستر يونايتد في إيقاف سلسلة انتصارات ليفربول، لينتهي اللقاء بتعادل مثير. المباراة أكدت على قوة المنافسة بين الفريقين وأهميتها في جدول الدوري.

كتب محمد سعد – حسم التعادل الإيجابي بين ليفربول و مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد أنفيلد ضمن إطار الجولة العشرين بالدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول الرسمي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ – أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز – كودي جاكبو – محمد صلاح.

في المقابل، سيدخل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه البرتغالي روبن أموريم لقاء الليلة بتشكيل مكون من:

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: نصير مزراوي – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو – ديوجو دالوت.

خط الهجوم: آماد ديالو – راسموس هويلوند – برونو فرنانديز.

تفاصيل مباراة ليفربول و مانشستر يونايتد

استحواذ ليفربول علي مجريات الشوط الأول من خلال تنفيذ العديد من الهجمات التي هددت مرمي الفريق مانشستر يونايتد ولكن نجح الضيوف من حماية عرين أونانا خلال أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد بدون أهداف.

في بداية الشوط الثاني ظهر فريق مانشستر يونايتد بمستوي مميز خلال بداية الشوط الثاني وتمكن الفريق من افتتاح السجل التهديفي من خلال اللاعب ليسناندور مارتينيز في الدقيقة ٥٢ من عمر المباراة بصناعه برونو فيرنانديز .

في الدقيقة ٥٩ ليعود بنتيجة المباراة، الهولندي جاكبو بصناعه ماك أليستر.

ويحصل فريق ليفربول على ضربه جزاء في الشوط الثاني، لينفذها الفرعون ويسجل الهدف الثاني في شباك أونانا.

ليعود مانشستر يونايتد بنتيجة المباراة اماد ديالو في الدقيقة ٨٠ .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

بهذه النتيجة؛ رفع ليفربول رصيده عند النقطة ٤٦ ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ورفع مانشستر يونايتد رصيده ٢٣ محتلا المركز الثالث عشر.