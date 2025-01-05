عروض الطازج في أسواق العثيم السعودية ليوم الإثنين 6 يناير 2025

تقدم أسواق العثيم السعودية أقوى عروض الطازج ليوم الإثنين 6 يناير 2025، مع تخفيضات مميزة على مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة. استمتع بأفضل الأسعار على اللحوم، الخضروات، الفواكه، وغيرها من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسرة.

كتب محمد سعد – أعلنت أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية عن عروض الطازج ليوم الإثنين السادس من يناير الجاري مع المزيد من الخصومات والمفجآت التي تقدمها العثيم على منتجاتها المتنوعة ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم عروض الطازج في فروع المنطقة الوسطي والشمالية والشرقية على أن تستمر تلك العروض حتي نهاية اليوم.

عروض الطازج على الخضروات والفاكهة

في عروض الطازج تقدم العثيم خصومات كبيرة على أسعار الخضروات والفاكهة ويتوفر في عروض اليوم التالي:

مانجو كيني 2 كيلو بسعر 13.95 ريال.

فراولة 2 علبة بسعر 4.95 ريال.

كما يمكن الحصول على 2 كيلو بطاطس بسعر 4.50 ريال.

وهناك 2 كيلو ليمون بسعر 6.95 ريال.

كما يوجد طماطم شيري 2 كاسة مقدمة بسعر 6.95 ريال فقط.

ومن داخل العروض يمكن شراء 2 كيلو خس بسعر 4.95 ريال.

وهناك تفاح أحمر سعر الكيلو 5.95 ريال كما يوجد موز مقدم بسعر الكيلو 3.95 ريال.

من خلال العروض فقط يمكن الحصول على 2 كيلو أفوكادو بسعر 15.95 ريال كما توفر الأسواق كيوي بسعر الكيلو 8.95 ريال.

عروض منتجات الألبان اليوم بالعثيم

تقدم العثيم في عروض اليوم على منتجات الألبان كيلو عليك وكيلو علينا حيث يمكنك الحصول على 2 كيلو بسعر كيلو واحد فهناك شبيهة جبنة فيتا دنماركي 2 كيلو بسعر 21.95 ريال وهناك جبن هالي قريش 2 كيلو بسعر 29.95 ريال كما يوجد خلطة زبدة هالي 2 كيلو بسعر 15.95 ريال ويمكن أيضاً الحصول على 2 كيلو حلاوة طحينية هالي سادة بسعر 19.95 ريال لمحبي وعشاق المخلل والطرشي تقدم أسواق العثيم 2 كيلو مخلل هلا بينو حلقات بسعر 22.95 ريال و 2 كيلو طرشي بوليف خضار مشكل بسعر 17.95 ريال.

عروض العثيم في قسم المخبوزات والمكسرات

وتقدم العثيم في عروض الطازج خصومات على المنتجات المختلفة داخل قسم المخبوزات والبهارات والمكسرات.

لحوم العثيم لحوم طازجة توفرها أسواق العثيم داخل فروعها اليوم فهناك لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر الكيلو 47.95 ريال وهناك لحم غنم بربري بالعظم مقدمة بسعر الكيلو 45.95 ريال كما يوجد لحم تيس بالعظم بسعر الكيلو 45.95 ريال. وتوفر الأسواق خصومات لبعض احتياجات المطبخ فيوجد قدر ضغط بلاكستون 15 لتر بسعر 89 ريال وقلاية كينود هوائية 5 لتر بسعر 275 ريال كما يوجد خلاط جيباس 2 في 1 بسعر 65 لتر ويمكن الحصول على ترموس باصرة 3 لتر بسعر 49 ريال.

لا تفوّت عروض الطازج في أسواق العثيم لهذا الإثنين، واغتنم الفرصة لتوفير كبير على مشترياتك اليومية بجودة عالية وأسعار تنافسية.