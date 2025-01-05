طريقة تحضير سمك فيليه مقلي مقرمش بمذاق لا يُقاوم

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سهلة لتحضير سمك فيليه مقلي ومقرمش، فأنتِ في المكان الصحيح. نقدم لكِ طريقة بسيطة وسريعة للحصول على فيليه سمك ذهبي اللون وقرمشة مثالية تضمن إعجاب عائلتك وضيوفك.

كتب محمد سعد – هل تبحثين عن طريقة لتحضير سمك فيليه مقلي الذي يجمع بين القرمشة المثالية والطعم الذي لا يقاوم ومع هذه الوصفة المميزة، لن تحتاجي للذهاب الي المطاعم من اجل تقديم طبق فاخر لعائلتك علي المائدة من مكونات تكون متوفرة في مطبخك، وسوف تتمكنين من إعداد سمك فيليه بطريقة سهلة وبسيطة.

مقادير تتبيلة السمك

للحصول على النكهة المثالية، يجب إعداد تتبيلة غنية تجمع بين التوابل اللذيذة والمكونات الطازجة:

¼ ملعقة كبيرة ثوم بودرة

¼ ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

¼ ملعقة كبيرة كمون مطحون

¼ ملعقة كبيرة كركم

¼ ملعقة كبيرة فلفل أسود مطحون

¼ ملعقة كبيرة بابريكا

¼ ملعقة كبيرة حبهان مطحون

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم

¼ ملعقة كبيرة كاري

1 ملعقة كبيرة مسطردة

5 حبات ليمون معصور

مقادير خلطة القلي

هذه الخلطة ستضيف طبقة مقرمشة ذهبية للسمك:

2 كوب كبير دقيق أبيض (240 جرام)

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

2.5 ملعقة كبيرة نشا (30 جرام)

1 ملعقة صغيرة كمون

½ كوب ماء بارد (120 مل)

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

خطوات التحضير

تتبيل السمك: في وعاء كبير، ضعي قطع السمك الفيليه وأضيفي إليها الثوم المهروس، التوابل المذكورة، الملح، الفلفل الأسود، الخل، عصير الليمون، والمسطردة ثم امزجي كل المكونات جيدا حتى تتشرب قطع السمك النكهات. اتركي السمك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة على الأقل. تحضير خليط القلي: في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، النشا، البيكنج باودر، الكمون، الكزبرة الناشفة، الملح، والفلفل الأسود حتى تتجانس المكونات ثم قومي بتقسيم الخليط بالتساوي إلى وعائين. حضري وعاء ثالث وضعي فيه الماء البارد المثلج. قلي السمك: اغمسي قطع السمك المتبلة في خليط الدقيق الأول، ثم انقليها سريعا إلى الماء البارد، وأخيرا اغمرها في خليط الدقيق الثاني وقومي بتسخين زيت القلي على نار متوسطة، وضعي قطع السمك برفق وقلبيها حتى تكتسب لونا ذهبيا لامعا ارفعيها من الزيت وضعيها على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد.

أسرار نجاح الوصفة