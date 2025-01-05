بمكونات بسيطة: طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة أفضل من الجاهزة

حضري كيكة الشوكولاتة الهشة في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة. هذه الوصفة ستمنحك نتيجة رائعة بمذاق غني وقوام ناعم ينافس أفضل الحلويات الجاهزة. جربيها اليوم واستمتعي بطعم لا يُقاوم.

كتب محمد سعد – كيكة الشوكولاتة واحدة من أكثر الحلويات شهرة في العالم، لما تتمتع به من طعم لذيذ وقوام ناعم يذوب في الفم، حيث تتميز كيكة الشوكولاتة الهشة بمذاقها اللذيذ والمميز الذي يجذب الكبار والصغار على حد سواء، إذا كنتي من محبي الشوكولاتة وتودين تحضير كيكة هشة ولذيذة في المنزل، فهذه الوصفة ستكون الحل لكي سيدتي للاستمتاع بكيكة هشه وطرية زي الجاهزة تماماً، في هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة.

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الهشه

المكونات:

كوب من السكر.

مقدار كوب من الحليب.

مقدار نصف كوب من الزيت.

2 بيضة.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح.

نصف كوب من الماء المغلي.

طريقة التحضير:

سخني الفرن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية ثم ادهني قالب الكيك بالزبدة أو الزيت ورشيه بالقليل من الدقيق لتجنب التصاق العجينة.

ثم في إناء كبير، امزجي الدقيق مع الكاكاو، البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح، وامزجي المكونات الجافة جيدًا باستخدام خفاقة يدوية أو ملعقة.

ثم في وعاء آخر، ضعي البيض، السكر، الزيت، الحليب والفانيليا، و اخفقي المكونات جيدًا باستخدام مضرب كهربائي حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

ثم أضيفي المكونات الجافة إلى الخليط السائل تدريجيًا مع الاستمرار في الخفق على سرعة منخفضة حتى يتم دمجها تمامًا.

ثم أضيفي الماء المغلي إلى العجينة تدريجيًا، واستمري في الخفق حتى تحصلي على خليط متجانس، وستلاحظين أن العجينة ستكون خفيفة جدًا.

صبي العجينة في القالب المحضر، وضعيه في الفرن المسخن مسبقاً، و اخبزي الكيكة لمدة 30 إلى 35 دقيقة، أو حتى تخرج عود خشبي نظيفًا عند إدخاله في وسط الكيك.

بعد الانتهاء من الخبز، أخرجي الكيكة من الفرن واتركيها تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم قومي بنقلها إلى رف لتبرد تمامًا.

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