حقيقة عودة صرف بدل غلاء المعيشة 1446 في السعودية: توضيح من الموارد البشرية

انتشرت أنباء مؤخراً عن عودة صرف بدل غلاء المعيشة في السعودية لعام 1446، مما أثار تساؤلات بين المواطنين. وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحقيقة الكاملة حول هذا الأمر، مؤكدةً الموقف الرسمي بشأن بدل غلاء المعيشة.

كتب محمد سعد – انتشرت خلال الفترة الماضية بعض الأخبار حول عودة صرف بدل غلاء المعيشة في المملكة العربية السعودية وهذا الأمر يخص المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور، مما جعل الكثير من المواطنين يبحثون حول صحة تلك الأخبار، مما جعل وزارة الموارد البشرية ترد على تلك الأخبار الشائعة برنفا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عودة صرف بدل غلاء المعيشة

ردت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تلك الأخبار المنتشرة حول عودة صرف بدل غلاء المعيشة لمستفيدي دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حيث أوضحت أن تلك الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة ولم يتم إصدار أي قرارات حول هذا الدعم، كما أكدت على مراجعة المواطنين للموقع الرسمي والحسابات الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتأكد من أي أخبار أو قرارات يتم صدورها، بالإضافة إلى مراجعة مواعيد صرف وإيداع دعم الضمان الاجتماعي في حالة التبكير أو التأخير للموعد حسب العطلات والإجازات الرسمية.

شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور

في ضوء هذا حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي للمتقدمين الراغبين في الحصول على الدعم وتتضمن الشروط التالية:

أولا على المتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي يجب أن يكون حامل للجنسية السعودية.

كما يجب أن يكون مقيم بشكل دائم في الاراضي السعودية.

فضلا عن أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يتعدى الحد المانع المقرر من الحكومة السعودية والوزارة.

علاوة على عدم امتلاك المتقدم لأي عقارات أو ممتلكات عالية القيمة.

عدم التواجد في أي من الدور الاجتماعية أو الإيواء الموجودة في المملكة.

وأخيرا عدم استحقاق أي من برامج الدعم الأخرى المقدمة من وزارة الموارد البشرية أو غيرها من الجهات.

تابع التصريحات الرسمية من وزارة الموارد البشرية للحصول على المعلومات الدقيقة حول بدل غلاء المعيشة وتجنب الشائعات المتداولة.