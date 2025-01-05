عاجل: الجوازات السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة لبعض الفئات

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية عن قرار جديد دخل حيز التنفيذ، يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات الزيارة لبعض الفئات. يأتي هذا القرار ضمن جهود تنظيم الدخول إلى المملكة وتحديث الإجراءات الخاصة بالتأشيرات.

قامت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن العديد من الشروط الجديدة الخاصة بعملية إصدار تأشيرات الزيارة سواء كانت العائلية أو الشخصية، حيث أنه في تلك الفترة قامت بالإعلان عن عدة قرارات خاصة بتأشيرات الزيارة، ووضعت شروط جديدة يجب استيفائها من أجل الموافقة على إصدار التأشيرات، ومن ضمن تلك القرارات توقف عمليات إصدار التأشيرات الخاصة بالزيارة للفئات، إليكم كافة التفاصيل الخاصة بعمليات إصدار تأشيرات الزيارة لعبمض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة عذشذد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

توقف إصدار تأشيرات الزيارة للفئات

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