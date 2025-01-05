عاجل: وزارة التعليم السعودية تعلن عودة نظام الفصلين وإلغاء الفصل الثالث

في بيان رسمي، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عودة العمل بنظام الفصلين الدراسيين بدلاً من الثلاثة فصول، بدءاً من العام الدراسي القادم. يأتي هذا القرار استجابة لمراجعات شاملة للنظام التعليمي بهدف تحسين جودة التعليم وتخفيف العبء على الطلاب والمعلمين.

كتب محمد سعد – وزارة التعليم السعودية تعلن عودة نظام الفصلين الدراسين وإلغاء الفصل الثالث من العام القادم في هذه المراحل الدراسية . مزرام بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

في العامين الماضيين تم العمل بنظام الثلاثة فصول في الجامعات السعودية كتجربة، مع بداية العام الحالي 1445 تم الانتهاء من هذه التجربة ويعود العمل بنفس النظام السابق وهو الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الدراسة للجامعات

تبدأ الدراسة في أغلب الجامعات السعودية في يوم 4 صفر 1445 هجريًا.

أسماء الجامعات التي تعمل بنظام الفصلين

أعلنت بعض الجامعات التي يصل عددها إلى 21 جامعة عن إعادة العمل بنظام الفصلين الدراسيين وهما كالتالي:

جامعة الملك عبد العزيز.

جامعة الملك سعود.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

جامعة الملك فيصل.

جامعة الملك خالد.

جامعة القصيم.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة جدة.

جامعة طيبة.

جامعة الجوف.

جامعة نجران.

جامعة تبوك.

جامعة الأمير سطام.

جامعة حفر الباطن.

جامعة شقراء.

الجامعة الإسلامية.

الجامعة الإلكترونية.

جامعة المجمعة.

جامعة بيشة.

جامعة حائل.

جامعة الطائف.

عاجل : وزارة التعليم السعودية تعلن عودة نظام الفصلين الدراسين وإلغاء الفصل الثالث من العام القادم في هذه المراحل الدراسية ..

ماذا يجوز للمراحل التعليمية الأخري هذا وقد يجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سوف يطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، مع إجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها، حيث يجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم، بينما يجوز أن قد يسبق بدء الفصل الدراسي الأول -بما لا يزيد على نحو 3 أسابيع- فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا قد تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي هذا وسوف تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/06/22، بينما سوف تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود يوم الأحد الموافق 1445/07/02، وستكون بداية إجازة عيد الفطر، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/09/18، بينما سوف تكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 1445/12/04، وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي عام 1446 يوم الأحد الموافق 1446/02/1.

يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تطوير العملية التعليمية في السعودية، مع التركيز على تحسين الأداء الأكاديمي وتوفير بيئة دراسية أكثر استقراراً.