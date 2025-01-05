التربية الكويتية تكشف رابط نتائج الطلاب 2025 بالرقم المدني

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن إتاحة نتائج الطلاب لعام 2025 إلكترونياً، عبر الرابط المخصص للاستعلام باستخدام الرقم المدني. يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية الوصول إلى النتائج لجميع الطلاب وأولياء الأمور بكل سرعة وسهولة.

كتب محمد سعد – شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا كبيرًا في عمليات البحث عن الرابط الخاص بالاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت للعام الدراسي 2025، حيث أعلنت وزارة التربية الكويتية عن توفير خدمة إلكترونية مميزة تتيح للطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتائج صفوف النقل بسهولة باستخدام الرقم المدني دون الحاجة للذهاب إلى المدارس تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات التعليمية وتوفير الوقت والجهد وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي طصظعط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني

للحصول على نتائج الطلاب بكل سهولة يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الكويتية. ثم اختيار خدمة “نتائج صفوف النقل” من الصفحة الرئيسية. تحديد السنة الدراسية والفصل الدراسي المطلوب. بعد ذلك إدخال اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة لها. كتابة الرقم المدني للطالب ورقم التسلسل الخاص به. الضغط على زر “عرض النتائج” لظهور النتائج بالتفصيل متضمنة درجات المواد والنسبة المئوية.

إحصائيات نتائج الطلاب العام الدراسي 2024/2025

حتى الآن تم الإعلان عن نتائج الطلاب في ست محافظات رئيسية في الكويت وهي: الأحمدي، الفروانية، مبارك الكبير، العاصمة والجهراء وشملت هذه النتائج ما يقارب 268 مدرسة موزعة على مختلف الفئات التعليمية من بينها:

19 مدرسة ضمن التعليم الديني.

50 مدرسة مخصصة لتعليم الكبار.

أما المدارس الأخرى فلا تزال تعمل على إتمام عمليات التصحيح والمراجعة ومن المتوقع الإعلان عن نتائجها قريبًا.

تؤكد وزارة التربية الكويتية على أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز شفافية العملية التعليمية وتسهيل حصول جميع الأطراف المعنية على المعلومات بشكل سريع ودقيق، وقد وضحنا لحضراتكم من خلال هذا المقال عبر موقعنا ” المساء الإخباري” كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب بالرقم المدني في الكويت بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التعليم الكويتية لتسهيل الحصول على النتائج لأولياء الأمور والطلاب.

يمكنك الآن الاطلاع على نتائج الطلاب لعام 2025 في الكويت بسهولة باستخدام الرقم المدني عبر الرابط الرسمي الذي أتاحته وزارة التربية.