تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب في الكويت: بدء قبول مبلغ الصلح من هذا الموعد

أعلنت السلطات الكويتية عن تطبيق قانون مخالفات إقامة الأجانب، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها قبول مبلغ الصلح. يبدأ تنفيذ هذا القرار اعتباراً من الموعد المحدد، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإقامة ومعالجة المخالفات بطرق قانونية ميسرة.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول مبلغ الصلح بداية من الغد الأحد الموافق 5 يناير 2025، وذلك وفقًا للمادة (9) في قانون الإقامة الجديد والتي تنص على “عدم حصول الأجنبي على ترخيص بالإقامة بالبلاد لمن دخل البلاد بموجب سمات دخول للإقامة”، وذكرت الوزارة في البيان الذي نشرته عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أنه سيتم دفع مبلغ 2 دينار عن كل يوم تأخير بالشهر الأول صورعش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تطبيق مخالفات قانون إقامة الأجانب بالكويت

ووفقًا لما ذكرته الوزارة سيتم تطبيق مخالفات قانون الإقامة للأجانب بالكويت على كل من دخل البلاد بإحدى سمات الدخول التالية:

دخول للعمل بالحكومة.

الالتحاق بالعائلة.

الدخول من أجل الدراسة.

العمل في القطاع الأهلي.

الدخول لعقد حكومي مؤقت.

الدخول للعلاج داخل البلاد.

دخول البلاد بهدف مزاولة عمل تجاري أو صناعي.

مخالفات قانون الإقامة الجديد وقد نوهت وزارة الداخلية الكويتية أن من ضمن مخالفات إقامة الأجانب التي يجوز فيها قبول مبلغ الصلح عدم الإخطار عن المولود الجديد خلال 4 أشهر من تاريخ ميلاده، وفيما يلي بعض المخالفات الأخرى الواردة في القانون:

مخالفة عدم الحصول على ترخيص الإقامة لمن دخل البلاد بموجب سمات دخول عمل.

تجاوز مدة الإقامة المؤقتة أو المدة المحددة لإشعار المغادرة.

البقاء في البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة وعدم تجديدها.

مخالفة إلغاء إقامة العامل الذي يحمل إقامة وفق المواد 17، و 18، 20، بسبب ترك العمل وتقرر الترخيص له بإقامة جديدة.

قيمة مخالفات قانون إقامة الأجانب بالكويت ووفقًا لما أعلنته الوزارة فإنه سيتم دفع 2 دينار عن كل يوم تأخير بالشهر الأول، ثم يتم رفع المبلغ إلى 4 دنانير عن كل يوم تأخير، على أن يكون الحد الأقصى لمبلغ الصلح لمخالفات العمالة 1200 دينار كويتي، بينما تبلغ قيمة مخالفات الزيارة 10 دنانير عن كل يوم مخالفة بحد أقصى 2000 دينار.

احرص على الالتزام بقوانين الإقامة في الكويت لتجنب المخالفات، واطلع على تفاصيل الحالات التي يمكن فيها قبول مبلغ الصلح للاستفادة من التسهيلات القانونية.