عاجل: الحكومة الكويتية تُصدر بياناً هاماً بشأن إقامة الأجانب ورسوم الصلح

أصدرت الحكومة الكويتية بياناً عاجلاً بشأن تنظيم إقامة الأجانب، موضحة تفاصيل جديدة حول المخالفات ورسوم الصلح التي يمكن تطبيقها في بعض الحالات. يأتي هذا البيان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الامتثال للقوانين وتوفير حلول قانونية ميسرة للمخالفات.

كتب محمد سعد – أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن قانون 114 لعام 2024 حول قانون الإقامة الخاصة بالأجانب سيتم دخوله حيز التنفيذ بداية من غدًا الأحد الموافق 4 من شهر يناير 2025، مؤكدة أن القانون يتضمن كذلك قبول الصلح لجميع المواليد الجدد ومن هم حملة الإقامات وسمات الدخول ويشمل الزائرين، وجميع من تم إلغاء إقاماتهم مؤخرًا وسحب الجنسيات عنهم بقرار من قبل الوزارة، موضحة أن عدم الإفصاح عن مولود الجديد في غضون 4 أشهر يعد مخالفة يُعاقب عليها قانون الكويت ثمعرب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

قيمة الصلح للحصول على ترخيص الصلح

وأكدت وزارة الداخلية، أن قيمة الصلح الخاصة بتسجيل المواليد الجدد يصل إلى دينارين عن كل يوم يتم تأخير في غضون الشهر الأول، كما تصل قيمة التأخير بعد الشهر الأول نحو 4 دنانير عن كل يوم يتم فيه التأخير، مشيرة إلى أن الحد الأقصى تصل قيمة الغرامة إلى 2000 دينار كويتي، يكون مبلغ الصلح لجميع الأجانب الذي لم يحصلوا على ترخيص بالإقامة في الدولة الكويتية وذلك بموجب سمات دخول للإقامة المتمثلة للعمل سواء الحكومي أو الأهلي أو مزاولة نشاط حر أو دراسة أو أي سمة أخرى، بحيث يبلغ الحد الأقصى للغرامة التي يتم فرضها على جميع الأجانب الراغبين في الحصول على ترخيص إقامة نحو 1200 دينار.

قيمة رسوم العمالة المنزلية في الدولة الكويتية

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة للعمالة المنزلية الذي يقومون بالدخول إلى الدولة يكون دينارين عن كل يوم يتم فيه التأخير عن الحصول على تصريح إقامة، بحيث يبلغ الحد الأقصى لقيمة الغرامة إلى 600 دينار كويتي، أما بالنسبة للأجنبي الذي دخل الدولة لزيارة شخصية أو حكومية أو تجارية أو عائلية أو لزيارة سياحية تكون قيمة الصلح 10 دنانير عن كل يوم يتم فيه المخالفة في هذا الشأن.

تواصل الحكومة الكويتية جهودها لتنظيم إقامة الأجانب وضمان الالتزام بالقوانين من خلال التوضيحات الأخيرة بشأن رسوم الصلح. تابعوا التفاصيل الرسمية لتجنب المخالفات.