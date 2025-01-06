تفاصيل جديدة عن المرسوم السلطاني حول زواج العمانيين من أجانب

أصدر السلطان مرسوماً سلطانياً يتضمن تفاصيل جديدة بشأن زواج العمانيين من أجانب. يهدف المرسوم إلى تنظيم هذا النوع من الزيجات بما يضمن تحقيق المصلحة العامة وتوافقها مع القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.

كتب محمد سعد – أصدرت وزارة العدل والشؤون القانونية فـي سلطنة عمان هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/4/2023 العدد (1490) من الجريدة الرسمية، وتصمن العدد تفاصيل مرسوم سلطانــي رقـــم 23/2023 فـي شـأن زواج العمانييـن مـن أجانـب صسقخع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المادة الأولى

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٩٣/٥٨ المشار إليه، والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه.

المادة الثانية يجب ألا تخل أحكام هذا المرسوم بأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام، أو بأي حكم في القوانين والمراسيم السلطانية والنظم المعمول بها يقضي بعدم الزواج من أجنبي كشرط لتولي بعض الوظائف العامة ذات الأهمية أو الطبيعة الخاصة والاستمرار فيها.

المادة الثالثة توثق المحررات التي تثبت زواج العمانيين من أجانب والتي تتم داخل سلطنة عمان وفقا لأحكام القوانين والمراسيم السلطانية ذات الصلة، وتعامل المحررات الأجنبية المثبتة لهذا الزواج معاملة الوثائق العمانية الرسمية بعد التصديق عليها من الجهات المختصة في الدولة الأجنبية ووزارة الخارجية العمانية.

المادة الرابعة يعتد بالمحررات المثبتة لزواج العمانيين من أجانب الصادرة من جهات رسمية أجنبية قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم بالمخالفة لأحكام تنظيم زواج العمانيين من أجانب المعمول بها آنذاك، وذلك بعد التصديق عليها من وزارة الخارجية العمانية، وبما لا يتعارض مع حكم المادة الثانية من هذا المرسوم

المادة الخامسة على وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تنفيذ أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه.

المادة السادسة يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

يُعد هذا المرسوم خطوة مهمة لتنظيم زواج العمانيين من أجانب، مما يعكس حرص السلطنة على الحفاظ على التوازن الاجتماعي والقانوني. تابع التفاصيل الرسمية لمعرفة المزيد.