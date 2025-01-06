عاجل: موجة برد تضرب سلطنة عمان مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

تشهد سلطنة عمان انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة بجميع المحافظات، مع تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن استمرار الأجواء الباردة. يأتي هذا التغير الجوي نتيجة تأثير كتلة هوائية باردة تجتاح المنطقة.

كتب محمد سعد – تشير صور الأقمار الاصطناعية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار تدفق وتشكل السحب على سواحل بحر عمان، مع احتمالية أن تكون مصحوبة بأمطار متفرقة . كما رُصدت سحب متدفقة على أجزاء من سواحل بحر العرب، ما يعزز من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها بعض المناطق في البلاد زييظم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وتشهد السلطنة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على جميع المحافظات، وأوضحت الأرصاد أن الرياح الشمالية الغربية النشطة ساهمت في خفض درجات الحرارة بشكل كبير، لا سيما في ساعات الليل والصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة، مع فرص لتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية وانخفاض أكبر في درجات الحرارة.

تابع تقارير الأرصاد الجوية يومياً واستعد للتعامل مع الأجواء الباردة التي تشهدها سلطنة عمان في جميع المحافظات.