طريقة عمل مربى الجزر الكريمي بمذاق لذيذ وشهي

استمتعي بتحضير مربى الجزر الكريمي في المنزل بمذاق رائع وقوام مثالي يناسب جميع أفراد العائلة. باستخدام مكونات بسيطة وخطوات سهلة، يمكنكِ إعداد هذه الوصفة الشهية لتكون إضافة مميزة إلى مائدتك.

كتب محمد سعد – في حال كنت تبحث عن وصفة لعمل مربى الجزر الكريمي، حيث أن المربى من الطرق البسيطة لحفظ الفاكهة والخضار، فيمكن استخدامه في للإفطار أو في عمل الحلويات ومع الجزر، فسوف نوضح لكي عبر التفاصيل سواء المقادير أو طريقة التحضر.

مكونات عمل المربي في المنزل يمكنك عم المربي في المنزل بسهولة وذلك بعد إحضار المكونات القادمة: 1 كيلوغرام من الجزر المبشور ناعم

3 أكواب من السكر الأبيض

2 كوب ماء

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

ملعقتان كبيرتان من الزبدة (لإضافة ملمس كريمي رائع). طريقة تحضير مربي الجزر في المنزل تعتبر المربي من أشهى المأكولات خاصة في وجبة الفطار، كما يمكن استخدامها مع الحلويات مثل عمل الكرواسون أو التورت، فهي تضيف طعم ونكهة للمخبوزات أو شىء يضاف إليها، وفيما يلي سنوضح طريقة تحضيرها وذلك عن طريق الآتي: اغسل الجزر جيدا وقم بتقشيره. ابشر الجزر باستخدام المبشرة الناعمة للحصول على قطع صغيرة تساعد على الحصول على قوام كريمي. في قدر كبير على نار متوسطة، أضف الجزر المبشور والماء. اترك المزيج يغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى يصبح الجزر طريا. أضف السكر إلى الجزر المطبوخ وحرّك حتى يذوب تمامًا. استمر في الطهي على نار هادئة، مع التحريك بين الحين والآخر لتجنب الالتصاق. أضف عصير الليمون والفانيليا للمزيج، حيث يساعد الليمون على الحفاظ على اللون الجميل ويعزز النكهة. قرب نهاية الطهي أضف الزبدة وحرك جيدا. الزبدة تضيف ملمسا كريميًا للمربى وتجعله أكثر فخامة. استمر في الطهي حتى يصبح المزيج سميكا (يمكنك اختبار القوام بوضع ملعقة صغيرة من المربى على طبق بارد، إذا تجمد ولم ينتشر بسهولة). اسكب المربى الساخن في برطمانات زجاجية معقمة، وأغلقها بإحكام. اترك البرطمانات لتبرد تمامًا قبل تخزينها في الثلاجة. للحصول على طعم غني يمكنك إضافة رش القليل من القرفة أو الزنجبيل. استخدم الجزر الطازج والمعصور حديثا للحصول على أفضل نكهة.

جربي طريقة عمل مربى الجزر الكريمي واستمتعي بنكهة لذيذة يمكنك تقديمها مع الخبز أو كحشوة للحلويات. ستكون هذه الوصفة من أطباقك المفضلة!