أعلنت سلطنة عمان عن زيادة جديدة في رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 20%، وهي خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاقتصاد المحلي. إلى جانب ذلك، برزت تطورات مهمة تتعلق بصرف راتب شهر ديسمبر 2025، ما أثار اهتمام الموظفين والمواطنين على حد سواء.

كتب محمد سعد – سلطنة عمان تعد واحدة من أبرز الدول العربية التي سجلت إنجازات تنموية واسعة النطاق في السنوات الأخيرة وبفضل السياسات الحكيمة التي تتبعها السلطنة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، شهدت الدولة استقرارًا ماليًا ملحوظًا، وتحسنًا في التصنيف الائتماني، وانخفاضًا في الدين العام، مع تحقيق فائض مالي في العام 2024 كحجمك بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التطورات المالية والإدارية في سلطنة عُمان

استطاعت عُمان تعزيز مركزها المالي والاقتصادي عبر تطبيق استراتيجيات مدروسة تواكب تطلعات رؤية عُمان 2040 وأكدت الحكومة أن جهود السلطان هيثم بن طارق كانت العامل الأبرز في تحقيق هذه النجاحات، إذ ساهمت في خفض نسبة الدين العام وزيادة الاستقرار الاقتصادي ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، سجلت السلطنة فائضًا ماليًا لعام 2024، ما يعكس الإدارة الرشيدة للموارد المالية.

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ميزانية 2025

في إطار الاستعداد للعام المقبل عقد مجلس الدولة العُماني جلسة خاصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة للعام 2025 والجلسة التي تم عقدها برئاسة معالي رئيس مجلس الدولة، تناولت تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة.

ومن أجل الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة المتعلقة بالميزانية، تمت الجلسة بعيدًا عن أعين الإعلام وأشارت التصريحات الأولية إلى أن الميزانية الجديدة ستركز على تعزيز الإيرادات غير النفطية، تحسين كفاءة الإنفاق، وخفض الدين العام لتحقيق استدامة اقتصادية طويلة الأمد.

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موعد صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر 2024

بالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع العام أوضحت الجهات المختصة أن صرف رواتب شهر ديسمبر 2024 سيكون يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر، بدلاً من الجمعة 27 ديسمبر، بسبب توافق الموعد الأصلي مع عطلة رسمية وهذا التقليد يعكس التزام الحكومة بتسهيل الأمور المالية لموظفيها وضمان حصولهم على مستحقاتهم في الوقت المناسب.

زيادة رواتب الموظفين

فيما يتعلق بزيادة رواتب الموظفين انتشرت أنباء حول صدور مرسوم سلطاني بزيادة قدرها 20% لجميع موظفي القطاع العام بدءًا من يناير 2025 إلا أن المصادر الرسمية نفت صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن أي قرارات تتعلق بالزيادة ستُعلن بشكل رسمي حال اتخاذها حتى الآن تبقى هذه الأخبار مجرد شائعات دون تأكيد.

تشكل زيادة الرواتب في القطاع العام بنسبة 20% وتطورات صرف راتب ديسمبر 2025 خطوة إيجابية لدعم الاستقرار المالي للمواطنين في سلطنة عمان. تواصل الحكومة جهودها لتحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين والمتطلبات الاقتصادية للدولة.