خطوات وشروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني العسكرية 2025 لحملة الثانوية

إذا كنت من حملة شهادة الثانوية العامة وترغب في الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، فقد أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية لعام 2025. يهدف هذا الدليل إلى توضيح الخطوات اللازمة للتقديم والشروط المطلوبة لضمان تحقيق حلمك بالالتحاق بهذه الوظائف المرموقة.

كتب محمد سعد – يعتبر التقديم للحرس الوطني أحد أهم المحطات التي كان ينتظرها الشباب في المملكة العربية السعودية كل عام، والانضمام إلى هذه المؤسسة العسكرية يعد فرصة لخدمة الوطن وتحقيق الاستقرار الوظيفي ومن خلال هذا المقال، سوف نوضح المواعيد الرسمية لفتح باب التقديم للحرس الوطني 1446 وايضا الخطوات الأساسية للتسجيل، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة.

خطوات التقديم للحرس الوطني 1446

حددت وزارة الحرس الوطني عدد من الخطوات الواضحة للتقديم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها ولكي يتم التقديم، قم باتباع الخطوات التالية:

اولا الدخول إلى بوابة التوظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الحرس الوطني.

بعد ذلك تصفح الوظائف الشاغرة لاختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلاتك وخبراتك.

ثم اضغط على زر “تقديم” للبدء في إدخال بياناتك الشخصية.

بعدها املأ الحقول المطلوبة بدقة وتأكد من صحة المعلومات المدخلة.

ثم قم برفع الوثائق المطلوبة، مثل الشهادات التعليمية والسيرة الذاتية.

بعد ذلك يتم م بالنقر على زر “إرسال” لإكمال عملية التقديم بنجاح.

موعد فتح تقديم الحرس الوطني 1446

طبقاا لما أعلنته وزارة الحرس الوطني، سوف يتم استقبال طلبات الالتحاق بالخدمة العسكرية بداية من يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 ميلاديا، وهو ما يوافق 5 رجب 1446 هجريا ويمكن للراغبين تقديم طلباتهم بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى يوم الخميس 9 يناير 2025 ميلاديا الموافق 9 رجب 1446 هجريا عند الساعة الثانية ظهرا وننصح بالتقديم في أقرب وقت ممكن من اجل ضمان تقديم الطلب بنجاح دون مواجهة أي عقبات تقنية.

شروط التقديم للحرس الوطني 1446

يجب أن يكون هناك عدد من الشروط الأساسية من اجل ضمان قبول طلبه، وسوف تشمل الشروط التالية:

أن يكون المتقدم هو سعودي الجنسية ومن أصل سعودي.

أن يتمتع بصحة المتقدم جيدة وان يجتاز الفحوصات الطبية اللازمة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في قضايا جنائية.

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عامًا عند التقديم.

التخصصات المطلوبة والرتب المتاحة

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن عدد من التخصصات المطلوبة التي تشمل مجالات تقنية وفنية متنوعة وعلى سبيل المثال: