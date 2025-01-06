تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة في السعودية: الجوازات السعودية توضح التفاصيل

أعلنت الجوازات السعودية عن إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة لفئات معينة من الأشخاص، ضمن جهود المملكة لتسهيل الإجراءات وتحقيق الاستقرار للمقيمين. هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية السعودية 2030 لتطوير نظام الإقامة ودعم التعايش.

كتب محمد سعد – أعلنت الجوازات السعودية عن إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة لبعض الفئات المحددة، وذلك في إطار تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمقيمين والزوار في المملكة، يهدف هذا القرار إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمقيمين وأسرهم.

الفئات المسموح لها بتحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

حددت الجوازات السعودية الفئات التي يمكنها الاستفادة من تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة، وتشمل هذه الفئات:

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة بسهولة.

اللاجئون والأشخاص الذين يعانون من الحروب في دولهم ويمكن لهؤلاء الأشخاص تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة لضمان استقرارهم وحمايتهم.

يمكن لحاملي تأشيرة الإقامة المميزة تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة.

يمكن لأبناء السيدات السعوديات من أب أجنبي تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة دائمة.

شروط تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

لتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة، يجب توافر بعض الشروط والضوابط، منها:

يجب أن يكون هناك كفيل سعودي يضمن الزائر.

يجب أن يكون هناك علاقة أسرية أو علاقة عمل بين الكفيل والزائر.

تقديم جميع المستندات المطلوبة للجهات المختصة، مثل جواز السفر، عقد الزواج، وشهادات الميلاد.

يجب اجتياز جميع الفحوصات الطبية المطلوبة في المراكز المعتمدة بالمملكة.

سداد الرسوم المقررة لتحويل التأشيرة.

خطوات تحويل الزيارة إلى إقامة دائمة

يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة من خلال منصة أبشر الرقمية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الرسمية.

النقر على أبشر أفراد.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختيار دليل الخدمات.

الضغط على خدمات الجوازات.

اختيار تواصل.

النقر على طلب جديد.

اختيار خدمات التابعين والمكفولين.

الضغط على تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقامة.

رفع المستندات المطلوبة.

النقر على إرسال الطلب.

مميزات الحصول على الإقامة الدائمة

تعددة مميزات الإقامة الدائمة فى السعودية والتي من أبرزها مايلى: