فتح التقديم على وظائف الحرس الوطني العسكرية 1446: الشروط والرابط الرسمي

أعلنت وزارة الحرس الوطني رسميًا عن فتح باب التقديم للوظائف العسكرية لعام 1446 عبر بوابة التوظيف الإلكترونية. تستهدف هذه الوظائف حملة الشهادات الثانوية والمؤهلات الأعلى، مع توفير فرص متنوعة للالتحاق بالقطاع العسكري ضمن بيئة متميزة تخدم الوطن.

كتب محمد سعد – حرصًا من وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية على استقطاب الكفاءات الوطنية المميزة، يسعى الكثير من الشباب للاطلاع على شروط ورابط التقديم للوظائف العسكرية لعام 1446، حيث تُعد هذه الفرص الوظيفية من أبرز المسارات التي تمكّن المتقدمين من الانضمام إلى صفوف الحرس الوطني، الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تعزيز أمن واستقرار المملكة، وفي هذا الإطار، أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول للرجال للتقديم على الوظائف العسكرية، محددة الشروط اللازمة للالتحاق وذلك ضمن جهودها للاستفادة من طاقات الشباب المتميزة في مختلف التخصصات لدعم مسيرة التنمية وحماية الوطن.

فتح باب الالتحاق بوظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن بدء استقبال طلبات التقديم للخدمة العسكرية لعام 1446 في مختلف مناطق المملكة، للوظائف العسكرية (تجنيد – رجال)، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يعزز جهودها في حماية الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار.

تشكل هذه الفرص الوظيفية خيارًا مثاليًا للراغبين في خدمة وطنهم والانضمام إلى مؤسسة عسكرية رائدة تُعرف بالانضباط والتطوير المهني، كما توفر هذه الوظائف بيئة مهنية متميزة تركز على التدريب المتخصص، إلى جانب مستقبل وظيفي آمن ومستقر.

وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح عبر بوابة التوظيف الموحدة الخاصة بها، حيث بدأت عملية التسجيل يوم الأحد 5 رجب 1446 هـ، الموافق 5 يناير 2025، في تمام الساعة 9:00 صباحًا، وتستمر حتى الخميس 9 رجب 1446 هـ، الموافق 9 يناير 2025، عند الساعة 2:00 ظهرًا.

شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني

يُعد الحرس الوطني السعودي أحد الركائز الأساسية التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المملكة، ويوفر فرصة فريدة للراغبين في خدمة الوطن والعمل في بيئة تتميز بالانضباط والتطوير المهني، ولضمان القبول في الخدمة العسكرية، حددت وزارة الحرس الوطني مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المتقدمين، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم من مواطني المملكة، باستثناء من نشأ مع والده أثناء تأدية مهام عمله خارج السعودية.

عدم الزواج من غير سعودية.

الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب للوظيفة.

أن يكون عمر المتقدم متراوحاً بين 18 و30 عامًا.

ألا يشغل أي وظيفة حكومية أو يكون قد خدم سابقًا في قطاع عسكري.

التحلي بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون لديه سجل جنائي يخل بالشرف أو الأمانة.

استيفاء معايير الطول والوزن المعتمدة من الوزارة.

اجتياز الفحوص الطبية والشروط الصحية المطلوبة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

ضرورة معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة لدى وزارة التعليم السعودية.

رابط التسجيل في الحرس الوطني 1446