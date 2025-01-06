موعد مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى المواجهة المرتقبة بين الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك 2024-2025. اللقاء الذي يجمع بين فريقين من أكبر أندية المملكة يعد محطة مثيرة لمتابعة صراع النجوم على بطاقة العبور إلى نصف النهائي، وسط ترقب كبير للأداء والتشكيلات.

كتب محمد سعد – تتجه الأنظار إلى مواجهة نارية في مرحلة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، حيث يتقابل الهلال مع الاتحاد مساء الثلاثاء 7 يناير 2025 على ملعب “المملكة أرينا”، حيث يدخل الهلال، حامل اللقب، اللقاء بعزيمة وإصرار لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي، بينما يدخل الاتحاد المباراة بمعنويات مرتفعة، مستفيدًا من سلسلة نتائجه الإيجابية، ساعيًا إلى تقديم أداء قوي يعكس جاهزيته وإيقاف مسيرة الهلال نحو الاحتفاظ باللقب، وعبر السطور التالية نتعرف على موعد المباراة والقناة الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

تترقب الجماهير الكروية مباراة حماسية ومثيرة، في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، حيث يلتقي الهلال مع الاتحاد في صراع ناري ومصيري يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير كانون الثاني 2025 ضمن ربع نهائي كأس الملك السعودي، والمباراة، التي تُعتبر من أبرز اللقاءات في البطولة، ستُقام على ملعب “المملكة أرينا” في الرياض، وتجمع بين فريقين لهما تاريخ حافل في الساحة المحلية والقارية، وسوف تنطلق المباراة في الأوقات التالية:

9:30 مساءً: بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

8:30 مساءً: بتوقيت مكة المكرمة، والدوحة، واليمن، والكويت، وقطر، والبحرين، والعراق.

7:30 مساءً: بتوقيت جمهورية مصر العربية، ليبيا، والسودان.

6:30 مساءً: بتوقيت تونس، الجزائر، والمغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الاتحاد

تعد مباراة الكلاسيكو السعودي بين الهلال والاتحاد واحدة من أكثر اللقاءات إثارة في كرة القدم السعودية، حيث تحفل دائمًا بالحماس والمنافسة الشديدة التي تجمع بين الفريقين اللذين يتمتعان بقاعدة جماهيرية ضخمة وسجل حافل من البطولات.

مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية هي الجهة الحصرية لبث مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، والخليج العربي. وكناقل رسمي للمسابقة، ستقوم الشبكة بتغطية مباراة الهلال والاتحاد يوم 7 يناير 2025 في ربع النهائي عبر قناة SSC EXTRA HD، مع تقديم تحليلات فنية دقيقة لجعل تجربة المشاهدة أكثر تشويقًا.

ولعشاق متابعة المباريات عبر الإنترنت، يمكنهم متابعة المباراة عبر منصة “شاهد VIP”، التي تتيح لهم الاستمتاع باللقاء من أي مكان وبطريقة سهلة ومريحة.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراة ربع نهائي كأس الملك السعودي 2024-2025 ضد الاتحاد سوف تكون على النحو التالي:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

الوسط: سافيتيش، روبن نيفيز.

الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ليوناردو، ألكسندر ميتروفيتش.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الهلال

التشكيلة المتوقعة لفريق الاتحاد في مواجهة الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 ستكون كما يلي: