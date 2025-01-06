منظومة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية 2025: رابط الحجز عبر مصرف ليبيا المركزي

شروط حجز العملات الأجنبية

كتب محمد سعد – تعمل الحكومة علي تنظيم تداول العملات الأجنبية في ليبيا، وقد أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة متطورة من اجل حجز الدولار لعام 2025 والهدف من هذه الخدمة هو تسهيل حصول المواطنين على العملة الأجنبية وذلك بطرق رسمية ومنظمة، مع تقليل الاعتماد على السوق السوداء ومن خلال هذا المقال، سوف نتناول التفاصيل الكاملة عن رابط منظومة الحجز، والشروط المطلوبة، وايضا الخطوات اللازمة للتسجيل.

قد حدد مصرف ليبيا المركزي عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في الاشخاص المتقدمين من اجل حجز العملات الأجنبية. من أهم هذه الشروط:

أن يكون الشخص الذي سوف يتقدم ليبي الجنسية.

ألا يتجاوز المبلغ المحجوز 4000 دولار أمريكي.

ان تتوفر رصيد كافٍ بالعملة المحلية في الحساب المصرفي.

ن يمتلك رقم هاتف مسجل باسم المتقدم ومربوط برقمه الوطني.

أن يكون الهدف من الحجز استخداما شخصيا فقط.

رابط وخطوات التسجيل في منظومة الحجز

لكي يتم تسجيل طلب حجز الدولار، هنا عدد من الخطوات يجب ان يتم اتباعها والتي سوف تكون كالتالي

اولا نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنظومة حجز الدولار. قم باختيار “إنشاء حساب جديد” ثم يتم ملء البيانات المطلوبة للتسجيل وهي رقم الهوية الوطنية وايضا نكتب رقم الهاتف. بعد ذلك يتم إدخال رمز التحقق المرسل إلى الهاتف لتفعيل الحساب. قم باختيار خدمة “الدولار الأمريكي” والتي نجدها في قسم الخدمات المصرفية. ثم يتم تحديد المبلغ المطلوب مع الالتزام بالحد الأقصى. رفع الوثائق المطلوبة بصيغة PDF. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسال الطلب.

تفعيل منظومة النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن ان هناك تقدم ملحوظ قد تحقق في تيسير العمليات النقدية للأفراد والمؤسسات، وقد أفادت أرقام رسمية بأن إجمالي الحجوزات عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد قد بلغ 36 مليون دولار أميركي وهذا يوضح كفاءة المنصة في تحسين احتياجات المستخدمين وقد أشار المصرف في بيان رسمي إلى أن إجمالي الاعتمادات المستندية التي تم بيعها للمصارف التجارية خلال الفترة نفسها قد وصل إلى 169.3 مليون دولار أميركي.