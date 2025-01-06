طريقة عمل المكرونة بالصلصة الإيطالية بأسهل خطوات وألذ طعم وبأقل تكلفة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة، لذيذة، وموفرة لتقديم طبق مكرونة رائع بطابع إيطالي أصيل، فإن هذه الوصفة المثالية هي خيارك الأول! بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، يمكنكِ تحضير مكرونة بالصلصة الإيطالية تضاهي أطباق المطاعم الشهيرة.

كتب محمد سعد – مكرونة بالصلصة الايطالية من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، وهي سهلة وسريعة التحضير، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من عمل مكرونة بالصلصة الإيطالية بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.

مكونات مكرونة بالصلصة الايطالية

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات مكرونة بالصلصة الايطالية، وهي كالآتي:

نصف حبة بصلة مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

700 جم من صلصة الطماطم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من النعناع.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

450 جم من الباستا.

ملعقة كبيرة من الملح لسلق الباستا.

100 جم من الجبنة الفيتا المفتتة.

زيت الزيتون.

للتزيين

بقدونس مفروم ناعم.

رقائق الفلفل الحار.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير مكرونة بالصلصة الايطالية، وهي كالآتي: