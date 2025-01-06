طريقة عمل المكرونة بالصلصة الإيطالية بأسهل خطوات وألذ طعم وبأقل تكلفة

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة سريعة، لذيذة، وموفرة لتقديم طبق مكرونة رائع بطابع إيطالي أصيل، فإن هذه الوصفة المثالية هي خيارك الأول! بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، يمكنكِ تحضير مكرونة بالصلصة الإيطالية تضاهي أطباق المطاعم الشهيرة.
كتب محمد سعد – مكرونة بالصلصة الايطالية من الوجبات السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، وهي سهلة وسريعة التحضير، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من عمل مكرونة بالصلصة الإيطالية بطريقة سهلة وسريعة، وبألذ الوصفات.
مكونات مكرونة بالصلصة الايطالية
سوف نتعرف فيما يلي على مكونات مكرونة بالصلصة الايطالية، وهي كالآتي:
- نصف حبة بصلة مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة من الثوم المبشور.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- 700 جم من صلصة الطماطم
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملح.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة صغيرة من النعناع.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- 450 جم من الباستا.
- ملعقة كبيرة من الملح لسلق الباستا.
- 100 جم من الجبنة الفيتا المفتتة.
- زيت الزيتون.
للتزيين
- بقدونس مفروم ناعم.
- رقائق الفلفل الحار.
طريقة التحضير
سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير مكرونة بالصلصة الايطالية، وهي كالآتي:
- نضع حلة على نار متوسطة ونتركها تسخن.
- ثم نضيف إليها القليل من زيت الزيتون والبصل المفروم ناعم ونقلب حتى يذبل.
- ثم نضيف الثوم المبشور ونقلب باستمرار لمدة دقيقة.
- بعد ذلك نضيف معجون الطماطم ونقلب باستمرار حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضيف صلصة الطماطم ونقلب جيدًا.
- ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والبابريكا والزعتر والنعناع ونقلب جيدًا.
- بعد ذلك نضيف السكر ونقلب جيدًا.
- ثم نغطي الحلة ونترك الصلصة على نار هادئة حتى تنضج لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت لآخر.
- ثم نحضر الباستا، نضع حلة على نار متوسطة
- ونضيف إليها الماء ونتركه يغلي.
- بعد ذلك نضيف إليه الملح والباستا ونقلبهم، ثم نترك الباستا لمدة 12 دقيقة أو حتى تنضج.
- بعد ذلك نرفع الباستا من على النار.
- ثم نصفي الباستا من الماء ونحتفظ بكوب من ماء السلق للصلصة.
- ثم نضيف كوب من ماء سلق الباستا إلى صلصة الطماطم ونقلب.
- ثم نضيف الجبنة الفيتا ونقلب جيدًا.
- بعد ذلك نضيف الباستا إلى الصلصة ونقلب جيدًا.
- ثم نغطي الحلة ونتركها على النار لمدة 5 دقائق.
- بعد ذلك نرفع المكرونة من على النار.
- ثم نقدم مكرونة بالصلصة الايطالية في طبق التقديم، ثم نزينها بالبقدونس المفروم ناعم ورقائق الفلفل الحار.
- وبالهناء والشفاء.
استمتعي بألذ طبق مكرونة بالصلصة الإيطالية المحضرة في منزلكِ بسهولة وبتكلفة منخفضة. جربي الوصفة اليوم وقدمي لعائلتكِ تجربة طعام ممتعة ومميزة!
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