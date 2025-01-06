عاجل: خادم الحرمين يعلن إلغاء الرسوم ونظام الكفيل في خبر سار للمغتربين

في خطوة تاريخية تعكس التوجه الجديد للمملكة العربية السعودية نحو تحسين أوضاع المغتربين، أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إلغاء الرسوم ونظام الكفيل لبعض الفئات. القرار يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل وتحقيق رؤية المملكة 2030، مما يجلب أخبارًا سعيدة للمقيمين وأسرهم.

كتب محمد سعد – توقعت مصادر مطلعة للسعودية ويب ان يتم تخفيض رسوم المرافقين إلى النصف كمرحلة أولى من خطة شاملة لتعديل نظام رسوم المرافقين تتبعها مراحل آخرى سوصغن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وقالت المصادر إن القرار، الذي من المتوقع الإعلان عنه رسمياً خلال الفترة المقبلة، يأتي استجابةً لمتطلبات النمو الاقتصادي الكبير في السعودي.

وأوضحت المصادر أن التخفيض سيشمل جميع الفئات المستهدفة برسوم المرافقين، بما في ذلك الزوجات والأبناء وكافة المرافقين.

وا يستبعد أن يتم إعفاء بعض الفئات من رسوم المرافقين بشكل كامل، مثل كبار السن وأصحاب الإعاقة. وكان وزير المالية السعودي قد قال في وقت سابق ان الحكومة تدرس مراجعة المقابل المالي للمرافقين.

هذا القرار يمثل نقطة تحول كبيرة في حياة العديد من المغتربين بالمملكة، ويعكس حرص القيادة على تحسين جودة الحياة. تابعوا التفاصيل الكاملة عبر المصادر الرسمية.