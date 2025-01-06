عاجل: سلطنة عمان تعلن إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص بمناسبة ذكرى تولي السلطان الحكم

أعلنت سلطنة عمان عن إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص احتفالًا بذكرى تولي السلطان مقاليد الحكم. تأتي هذه المناسبة الوطنية لتعكس روح الوحدة والاعتزاز بتاريخ السلطنة ومسيرتها التنموية بقيادة السلطان، وتشمل الإجازة جميع العاملين في مختلف القطاعات.

كتب محمد سعد – بناءً على الأوامر السّامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاه-، وبمناسبة يوم تولّي السُّلطان مقاليد الحكم في البلاد، فقد تقرّر أن يكون يوم الأحد الموافق 12 يناير الجاري إجازة رسميّة للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدّولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص خطوكض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأوضّحت وزارة العمل أنّه يجوز العمل في اليوم المشار إليه إذا اقتضت الضرورة، على أن يُعَوّض عن ذلك حسب الأنظمة المعمول بها.

وبهذه المناسبة المُباركة تتشرّف وزارة العمل بأن ترفع إلى المقام السّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أسمى آيات التّهاني والتّبريكات مُبتهلين إلى المولى /عزّ وجلّ/ أن يحفظ جلالته ويُنعم عليه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وأن يُعيد هذه المناسبة وأمثالها على جلالته أعوامًا عديدة، وعلى الشّعب العُماني وبلادنا العزيزة بمزيد من التقدم والرّخاء في ظل قيادته الحكيمة.

تُعد هذه الإجازة فرصة للتعبير عن التقدير والامتنان للقيادة الحكيمة في السلطنة. استمتعوا بالمناسبة الوطنية واحتفلوا بيوم تاريخي يعزز الفخر والاعتزاز بالوطن.