شروط التقديم على قطع الأراضي في العراق 2025: التسجيل عبر وزارة الإعمار

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان في العراق عن فتح باب التسجيل للحصول على قطع الأراضي لعام 2025، مع تحديد شروط واضحة وآليات ميسرة للتقديم. هذه المبادرة تأتي لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على الأراضي السكنية وفق ضوابط وشروط تضمن عدالة التوزيع.

كتب محمد سعد – صرح مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحصول على قطع الأراضي السكنية في مختلف مناطق العراق، وقد أوضح المجلس جميع الإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطنون الراغبون في التسجيل، بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها للحصول على هذه الأراضي، حيث يتيح هذا المشروع فرصة لجميع المواطنين للتقديم بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني المخصص للتسجيل، وبسبب الإقبال الكبير يبحث الكثير من الأفراد عن كافة التفاصيل والشروط المتعلقة بهذا البرنامج، وفي السطور القادمة نستعرض أبرز المعلومات التي يحتاجها المتقدمون للاستفادة من هذا المشروع.

التقديم على قطع الأراضي في العراق

وفرت الجهات المختصة في الحكومة العراقية آلية واضحة للتسجيل على قطع الأراضي السكنية التي تمنح مجانًا للمواطنين العراقيين الذين يستوفون الشروط والمعايير المحددة، حيث يمكن للمواطنين التقديم بسهولة وحجز الأراضي عبر منصة “داري” الإلكترونية، التي تم اعتمادها رسميًا من قبل الحكومة العراقية، وتتم عملية التسجيل عبر اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة “داري” عبر الإنترنت.

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول في الموقع.

تعبئة نموذج التسجيل بجميع البيانات المطلوبة بدقة.

رفع كافة المستندات والأوراق الرسمية اللازمة لإتمام الطلب.

الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالتقديم.

الضغط على زر “إرسال” لإتمام عملية التسجيل. شروط التقديم للحصول على قطع الأراضي في العراق للتقديم على قطع الأراضي السكنية، يجب أن يستوفي المتقدم مجموعة من الشروط الأساسية، والتي تتضمن ما يلي: أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية العراقية ومن أصول عراقية.

عدم امتلاك أي عقار أو قطعة أرض مسجلة باسمه في السجلات الرسمية.

تقديم كافة المستندات والأوراق الرسمية المطلوبة لضمان قبول الطلب. الأوراق الرسمية المطلوبة للتقديم على قطع الأراضي في العراق لتمكين المواطنين من التقديم على قطع الأراضي السكنية التي توفرها الحكومة العراقية، يشترط توفير مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية لضمان استكمال الطلب وقبوله، وتشمل هذه المستندات ما يلي: نسخة من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بمقدم الطلب للتأكد من هويته.

مستند كتاب المفاتحة الذي يتم الحصول عليه من مديرية التخطيط العمراني العراقية، كجزء أساسي من إجراءات التقديم.

تقديم البطاقة الوطنية الموحدة لضمان مطابقة البيانات الرسمية.

للحصول على فرصة تملك قطعة أرض في العراق لعام 2025، تأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة وقم بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الإعمار والإسكان قبل انتهاء المدة المحددة.