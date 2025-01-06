رابط نتيجة قرعة الحج السياحي 2025 في مصر: استعلم بالرقم القومي

أعلنت وزارة السياحة في مصر عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025، والتي يمكن الاستعلام عنها بسهولة باستخدام الرقم القومي. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية للمواطنين معرفة حالة طلبهم والاطلاع على تفاصيل القبول بكل شفافية ويسر.

كتب محمد سعد – أعلن قطاع السياحة عن إجراء السحب الإلكتروني لاختيار المشاركين المقبولين بقرعة الحج السياحي لعام 2025 في مصر، وهذا خلال مؤتمر صحفي حضره عدد من المسؤولين والخبراء في المجال، جاء هذا الإعلان بعد انتهاء فترة التقديم التي استمرت لعدة أسابيع، حيث تم توفير للمواطنين إمكانية فرصة التسجيل عبر منصة إلكترونية مخصصة.

خطوات الاستعلام عن نتائج قرعة الحج السياحي لعام 2025

الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة المصرية الموحدة للحج.

اختيار خدمة الاستعلام بالنقر معرفة نتائج السحب.

إدخال البيانات الشخصية وبذلك يجب على المستخدم إدخال بعض البيانات المطلوبة مثل:

الرقم القومي.

رقم خاص يظهر على وثيقة التقديم.

رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة.

عرض النتائج وهذا بمجرد إدخال البيانات، تظهر النتيجة التي تشمل التفاصيل المتعلقة بترشيح المتقدم، مثل المنطقة الجغرافية التي ينتمي إليها ونوع البرنامج الذي تم اختياره له.

تفاصيل البرامج السياحية المتوفرة تم الإعلان عن مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية، لتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، وتتضمن هذه البرامج مستويات متعددة تتناسب مع الإمكانيات المادية والاحتياجات الفردية، مثل: المستوى الفاخر:

يضم فئات مصممة لتوفير أقصى درجات الراحة والخدمات الراقية.

المستوى الاقتصادي:

يتضمن خيارات تناسب الباحثين عن برامج بأسعار معتدلة مع الحفاظ على جودة الخدمة.

المستوى البري:

يشمل برامج أقل تكلفة تعتمد على وسائل نقل برية، مع توفير الخدمات الأساسية اللازمة. أهداف الجهة المنظمة أكدت وزارة السياحة والآثار أن تصميم البرامج تم بعناية فائقة لضمان تلبية جميع المشاركين، مع الالتزام بأعلى معايير التنظيم والجودة، كما ذكرت أن الهدف الرئيسي من تنوع الخيارات هو تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد من الاستفادة من هذه الفعالية، بما يعكس التزام الجهة المنظمة بدعم جميع الفئات المجتمعية.

استعلم الآن عن نتيجة قرعة الحج السياحي لعام 2025 باستخدام الرقم القومي عبر الرابط الرسمي المخصص من وزارة السياحة، وابدأ التحضير لهذه الرحلة الروحانية المميزة.