مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2025: تعرف عليها الآن

مع بداية عام 2025، يتطلع المواطنون في مصر لمعرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية لتخطيط أوقاتهم والاستفادة من فترات الراحة. تشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية التي تُمنح للقطاعين العام والخاص. إليك قائمة كاملة بأهم المواعيد المنتظرة.

كتب محمد سعد – عطلة عيد الميلاد المجيد 2025 تكون من المناسبات الرسمية المهمة جدا بجمهوريه مصر العربيه فهي تعتبر فرصه رائعه لكي يتم الاحتفال من خلالها بالتقاليد الدينية وأيضا التراث المسيحي وتقوم مصر بالاحتفال بذلك اليوم لتكريم ميلاد السيد المسيح، كذلك انه من المعروف انه يوم يملا القلوب بالسعاده والفرح ويوفر للموظفين بالإضافة إلى مختلف الطلبة والطالبات الاستمتاع بيوم إجازة رسمي مدفوع الأجر ويتساءل الأشخاص عن العطل الرسميه 2025 وفي مقالنا هذا سنوفر لكم التفاصيل.

الاجازات والعطلات الرسمية في مصر

من المفترض أن تكون عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الذي سيكون موافق السابع من يناير 2025 وقد قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار رسمي، لان هذا اليوم عطلة رسمية لكل العاملين بالوزارات ومختلف المصالح الحكومية وأيضا الشركات القطاع العام والخاص ومختلف الهيئات العامة وذلك يوفر لكل الأشخاص فرصة المساهمة الاحتفالات المتعلقة بذلك اليوم المميز. مواعيد الاجازات 2025 في يناير شهر يناير به العديد من العذر الرسمية والاجازات الاسبوعية التي تقوم بمنح الموظفين فرصة لكي يرتاح و يستمتعوا بوقتهم وفيما بعد الجدول الخاص الإجازات والعطل الرسمية في ذلك الشهر: يوم الجمعة الثالث من يناير 2025 اجازه اسبوعيه

يوم السبت الرابع من يناير 2025 اجازه اسبوعيه.

يوم الثلاثاء السابع من يناير 2025 عطلة عيد الميلاد المجيد

الجمعة العاشر من يناير 2025 اجازه اسبوعيه

السبت الحادي عشر من يناير 2025 اجازة اسبوعية

الجمعة 17 من يناير 2025 اجازه اسبوعيه

السبت 18 من يناير 2025 اجازة اسبوعية

الجمعة الرابع والعشرون من يناير 2025 اجازه اسبوعيه

السبت الخامس والعشرون عطلة عيد الشرطة وكذلك ثورة 25 يناير

الجمعة الحادي والثلاثون من يناير 2025 اجازه اسبوعيه. مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد الصلوات والقداسات

كذلك من ضمن المظاهر أيضا التجمعات العائليه

الانشطه الخيريه بالإضافة إلى الزينة والأضواء.

تمنح الإجازات الرسمية فرصة للجميع للاسترخاء والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية. تابع المواعيد واحرص على استغلالها بشكل جيد لتجديد نشاطك والاحتفال مع العائلة.