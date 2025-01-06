مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2025: تعرف عليها الآن

من المفترض أن تكون عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الذي سيكون موافق السابع من يناير 2025 وقد قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار رسمي، لان هذا اليوم عطلة رسمية لكل العاملين بالوزارات ومختلف المصالح الحكومية وأيضا الشركات القطاع العام والخاص ومختلف الهيئات العامة وذلك يوفر لكل الأشخاص فرصة المساهمة الاحتفالات المتعلقة بذلك اليوم المميز.
مواعيد الاجازات 2025 في يناير
شهر يناير به العديد من العذر الرسمية والاجازات الاسبوعية التي تقوم بمنح الموظفين فرصة لكي يرتاح و يستمتعوا بوقتهم وفيما بعد الجدول الخاص الإجازات والعطل الرسمية في ذلك الشهر:
- يوم الجمعة الثالث من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
- يوم السبت الرابع من يناير 2025 اجازه اسبوعيه.
- يوم الثلاثاء السابع من يناير 2025 عطلة عيد الميلاد المجيد
- الجمعة العاشر من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
- السبت الحادي عشر من يناير 2025 اجازة اسبوعية
- الجمعة 17 من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
- السبت 18 من يناير 2025 اجازة اسبوعية
- الجمعة الرابع والعشرون من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
- السبت الخامس والعشرون عطلة عيد الشرطة وكذلك ثورة 25 يناير
- الجمعة الحادي والثلاثون من يناير 2025 اجازه اسبوعيه.
مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد
- الصلوات والقداسات
- كذلك من ضمن المظاهر أيضا التجمعات العائليه
- الانشطه الخيريه بالإضافة إلى الزينة والأضواء.
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