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مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2025: تعرف عليها الآن

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2025: تعرف عليها الآن
مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2025: تعرف عليها الآن
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

مع بداية عام 2025، يتطلع المواطنون في مصر لمعرفة مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية لتخطيط أوقاتهم والاستفادة من فترات الراحة. تشمل هذه الإجازات المناسبات الوطنية والدينية التي تُمنح للقطاعين العام والخاص. إليك قائمة كاملة بأهم المواعيد المنتظرة.

كتب محمد سعد – عطلة عيد الميلاد المجيد 2025 تكون من المناسبات الرسمية المهمة جدا بجمهوريه مصر العربيه فهي تعتبر فرصه رائعه لكي يتم الاحتفال من خلالها بالتقاليد الدينية وأيضا التراث المسيحي وتقوم مصر بالاحتفال بذلك اليوم لتكريم ميلاد السيد المسيح، كذلك انه من المعروف انه يوم يملا القلوب بالسعاده والفرح ويوفر للموظفين بالإضافة إلى مختلف الطلبة والطالبات الاستمتاع بيوم إجازة رسمي مدفوع الأجر ويتساءل الأشخاص عن العطل الرسميه 2025 وفي مقالنا هذا سنوفر لكم التفاصيل.

 الاجازات والعطلات الرسمية في مصر

 

مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية في مصر لعام 2025: تعرف عليها الآن

 

 

من المفترض أن تكون عطلة عيد الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الذي سيكون موافق السابع من يناير 2025 وقد قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار قرار رسمي، لان هذا اليوم عطلة رسمية لكل العاملين بالوزارات ومختلف المصالح الحكومية وأيضا الشركات القطاع العام والخاص ومختلف الهيئات العامة وذلك يوفر لكل الأشخاص فرصة المساهمة الاحتفالات المتعلقة بذلك اليوم المميز.

مواعيد الاجازات 2025 في يناير 

شهر يناير به العديد من العذر الرسمية والاجازات الاسبوعية التي تقوم بمنح الموظفين فرصة لكي يرتاح و يستمتعوا بوقتهم وفيما بعد الجدول الخاص الإجازات والعطل الرسمية في ذلك الشهر:

  • يوم الجمعة الثالث من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
  • يوم السبت الرابع من يناير 2025 اجازه اسبوعيه.
  • يوم الثلاثاء السابع من يناير 2025 عطلة عيد الميلاد المجيد
  • الجمعة العاشر من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
  • السبت الحادي عشر من يناير 2025 اجازة اسبوعية
  • الجمعة 17 من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
  • السبت 18 من يناير 2025 اجازة اسبوعية
  • الجمعة الرابع والعشرون من يناير 2025 اجازه اسبوعيه
  • السبت الخامس والعشرون عطلة عيد الشرطة وكذلك ثورة 25 يناير
  • الجمعة الحادي والثلاثون من يناير 2025 اجازه اسبوعيه.

مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

  • الصلوات والقداسات
  • كذلك من ضمن المظاهر أيضا التجمعات العائليه
  • الانشطه الخيريه بالإضافة إلى الزينة والأضواء.

تمنح الإجازات الرسمية فرصة للجميع للاسترخاء والاحتفال بالمناسبات الوطنية والدينية. تابع المواعيد واحرص على استغلالها بشكل جيد لتجديد نشاطك والاحتفال مع العائلة.

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العطلات الرسمية في مصر
جدول الإجازات الرسمية 2025.
مواعيد العطلات 2025
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