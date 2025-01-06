موعد زيادة المعاشات والمرتبات 2025: التفاصيل للعاملين في القطاعات المختلفة

محتمل أن يكون موعد زيادة المرتبات للعاملين مع بدء العام المالي، ومن المعروف أن هناك مصادر أوضحت ان الدوله المصريه تحرز دائما على أن تطبق البنود الخاصة بقانون الخدمة المدنية 81 والذي يشتمل على زيادة المرتبات مع كل عام مالي بواسطة إقرارات العلاوات الدورية مع بدء العام المالي الجديد سنويا والتي وصلت حتى 10% كحد ادنى 150 جنيه مصري.

ومن المعروف أن صرفها تم تقديمه بشهر مارس 2024 وذلك بقرار وزير المالية الذي صدر برقم 91 لعام 2024

كذلك أن المعاشات شهدت بمارس الذي مضى زيادة بمعدل 15% وكحد ادنى 195 جنيه مصري على حسب القرار الخاص برئيس الجمهورية رقم 183 لعام 2024 وذلك بزيادة المعاشات منذ شهر مارس 2024 بالتحديد في اليوم الأول منه.

زيادة علاوة غلاء المعيشة من 300 الى 600 جنيه

هناك مصادر قامت بالإشارة إلى أنه على حسب القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الذي صدر في سنة 2019 هناك زيادة العلاوة الاستثنائية بجانب غلاء المعيشة من حوالي 300 جنيه مصري حتى 600 جنيه مصري، يتم صرفها لكل الأشخاص الذين يعملون بالدولة علاوة على زيادة الحافز الإضافي ليصير 500 جنيه مصري كحد ادنى وكذلك 900 جنيه مصري كحد اقصى.

موعد صرف معاشات فبراير 2025

سيتم صرف معاشات فبراير بداية من اليوم الأول منه ويكون الصرف مستمر إلى نهاية الشهر كما أنه تم صرف معاشات يناير 2025 في يوم 1 يناير 2025 والذي كان موافق يوم الأربعاء.