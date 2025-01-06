خطوات تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة 2025 بسهولة عبر الموبايل

منحة العمالة غير المنتظمة تكون عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه من قبل الحكومة لمساعدة الأشخاص الذين يعملون في القطاع غير الرسمي أو العمالة الحرة والتي لا تحصل على دعم من قبل برامج التأمين الاجتماعي، حيث أن منحة العمالة غير المنتظمة هي خطوة هامة لدعم الفئات المحتاجة والتي تساهم في تخفيف الضغوط المالية على الأفراد والأسر في حيز الأزمات الاقتصادية الصعبة، ويمكن التسجيل للحصول عليها بالسير على التالي:
- التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة من هنا.
- اختيار أيقونة تسجيل القوى العاملة.
- الضغط على زر بيانات العمالة غير المنتظمة.
- إدخال الرقم القومي
- كتابة الرمز السري.
- النقر على أيقونة تسجيل الدخول، وإن لم تمتلك حساب فعليك إنشاء حسابا جديدا ومن ثم إرفاق المستندات اللازمة.
- إدخال البيانات اللازمة.
- الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.
شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة
لكي تحصل على منحة العمالة الغير منتظمة يلزم أن تتوفر بك الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية
- أن يكون المتقدم من الفئات المستحقة مثل العمالة الحرة والسائقين والباعة الجائلين والحرفيين والعمال الزراعيين وغيرهم.
- عدم وجود دخل ثابت
- أن يكون المتقدم متأثرًا بالأزمات
- تقديم المستندات المطلوبة
- أن يكون سن المتقدم بين 18 وستون سنة.
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