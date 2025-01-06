وظائف الحرس الوطني 1446: الشروط وخطوات التقديم

أعلنت وزارة الحرس الوطني في السعودية عن فتح باب التقديم على مجموعة من الوظائف الشاغرة لعام 1446. تشمل الوظائف المتاحة تخصصات مختلفة وتستهدف المواطنين السعوديين المؤهلين الذين يستوفون الشروط المطلوبة. تعرف على أهم الوظائف والشروط وخطوات التقديم.

كتب محمد سعد – يبحث الكثير من الشباب بالمملكة العربية السعودية الراغبين للتقديم في وظائف الحرس الوطني 1446 لمعرفة رابط التسجيل وماهي الشروط المطلوبة، اعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لتجنيد الرجال من ضمن الخدمة العسكرية لعام 1446 وتاتي في إطار جهودها لتوفير فرص العمل للشباب.

وظائف الحرس الوطني

واليكم جميع وظائف الحرس الوطني 1446 ،وسنوضح لكم جميع التخصصات المتوفرة: اولا: تخصصات الحاسب الآلي

ثانيا: تخصصات فني صيانة حاسب آلي.

ثالثا: تخصصات فني شبكات حاسب آلي.

رابعا: مشغل حاسب آلي. 2. التخصصات الفنية والصناعية اولأ: تخصصات تقنية إلكترونيات صناعية وتحكم آلي.

ثانيا: تخصص القوى الكهربائية.

ثالثا: تخصصات التبريد والتكييف.

رابعا: ميكانيكا السيارات.

تخصصات صيانة الطائرات. 3. المؤهل العام تخصصات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. شروط القبول في وظائف الحرس الوطني 1446 والجدير بالذكر قان قامت وزارة الحرس الوطني بتحديد عدة شروط يجب توافرها في المتقدمين لضمان قبول الطلب وهي: لابد بان يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومن أصول سعودية.

لابد بان يكون المتقدم متمتعًا بحسن السير والسلوك وملفه خالي من أي سوابق جنائية.

لابد بان يكون المتقدم لقد اجتاز جميع الاختبارات الطبية.

يجب أن يكون الطول متناسب مع الوزن وفقًا للمعايير التي تم تحديدها.

لابد بان يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى. التسجيل في وظائف الحرس الوطني بالخطوة الاولي من خلال التوجه الي البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة الحرس الوطني من هنا.

ثانيا يجب بان تقوم بتحديد وباختيار الوظيفة التي تناسب مؤهلك.

ثالثا يجب بان تقوم بإدخال ( الاسم/ رقم الهوية/ تاريخ الميلاد).

رابعا من خلال رفع المستندات المطلوبة منك مثل الشهادة التعليمية والهوية وأي مستندات أخرى).

ويجب بان يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقتها جيدًا لضمان قبول الطلب.

في النهاية يجب بان تقوم بالنقر على أيقونة “إرسال الطلب”. الوثائق المطلوبة للتقديم في وظائف الحرس الوطني يجب إحضار المؤهل الدراسي، وإذا تم المعادلة من خارج المملكة يتم إرفاق الشهادة.

يجب إحضار نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

يجب إحضار شهادة تثبت حسن السير والسلوك.

يجب إحضار السجل الأكاديمي الخاص بالتخصص وبيان الدرجات.

يجب إحضار الشهادات التي تثبت الدورات التدريبية الخاصة بالمتقدم وتكون ذات صلة بالوظيفة.

صورة شخصية حديثة خاصة بالمتقدم.

لا تفوّت الفرصة للالتحاق بوظائف الحرس الوطني لعام 1446. تأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وابدأ في تقديم طلبك عبر الموقع الرسمي لتأمين مستقبلك المهني في خدمة الوطن.