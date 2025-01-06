خطوات التقديم والتسجيل في الخدمة العسكرية 1446: الشروط اللازمة للتقديم

أعلنت الجهات المختصة في السعودية عن فتح باب التقديم والتسجيل في الخدمة العسكرية لعام 1446. يتميز هذا البرنامج بإتاحته فرصًا للشباب الراغبين في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة، وذلك وفقًا لشروط محددة تضمن اختيار الكفاءات المؤهلة. إليك خطوات التسجيل والشروط المطلوبة.

كتب محمد سعد – يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم و التسجيل في الخدمة العسكرية لعام 1446، خاصة بعد إعلان وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول للتسجيل في الوظائف المتاحة،حيث تتضمن هذه الفرص مجموعة من التخصصات المختلفة للرجال وتعد فرصة مميزة للشباب الراغبين في العمل بالقطاع العسكري، لذا سنوضح في هذا المقال خطوات تقديم الحرس الوطني 1446 بكل التفاصيل المهمة.

خطوات التسجيل في الخدمة العسكرية 1446

للتسجيل في وظائف الحرس الوطني يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالتوجه إلى بوابة التوظيف الإلكترونية عبر الرابط المخصص . افتح قائمة الوظائف المتوفرة من قبل وزارة الحرس الوطني واختر الوظيفة المناسبة لتخصصك ومؤهلاتك. ثم اضغط على زر “تقديم” بجانب الوظيفة التي ترغب في التسجيل بها. قم بتعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها. بعد ذلك حمل الأوراق الرسمية والمستندات اللازمة حسب الطلب على الموقع الإلكتروني. بعد مراجعة البيانات المعبأة والتأكد من صحتها اضغط على أيقونة “تقديم” لإرسال الطلب.

موعد التسجيل في الخدمة العسكرية 1446

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن المواعيد الرسمية لفتح باب التسجيل في الخدمة العسكرية وهي كالآتي:

بدء التسجيل: يوم الأحد الموافق 5 يناير 2025 (5 رجب 1446 هـ) بداية من الساعة 9:00 صباحًا.

إغلاق التسجيل: يوم الخميس الموافق 9 يناير 2025 (9 رجب 1446 هـ) عند الساعة 2:00 ظهرًا.

لذا ينصح الراغبون بالتقديم بالمبادرة خلال هذه الفترة لضمان تسجيل طلباتهم.

شروط التقديم في الحرس الوطني للتأكد من أهلية المتقدمين لوظائف الحرس الوطني حددت الوزارة عددًا من الشروط التي يجب توافرها وتشمل: يشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا عند تاريخ التقديم.

كما يشترط أن يتمتع المتقدم بسمعة حسنة وسيرة طيبة مع عدم وجود أحكام جنائية سابقة.

أيضًا ينبغي أن يجتاز المتقدم جميع الفحوصات الطبية المطلوبة للتأكد من جاهزيته للالتحاق بالخدمة. التقديم و التسجيل في الخدمة العسكرية 1446 فرصة ذهبية للراغبين في بناء مستقبل مهني متميز في قطاع وطني هام لذا كن على استعداد وأحرص على تجهيز جميع متطلبات التقديم لضمان قبول طلبك بنجاح.

احرص على مراجعة الشروط اللازمة للتقديم في الخدمة العسكرية لعام 1446، وابدأ خطوات التسجيل عبر المنصة الرسمية لضمان الحصول على فرصة الانضمام وخدمة الوطن.