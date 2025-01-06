سجل الآن: وآخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن عملية التسجيل مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وأوضحت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب بحضور امتحانات الشهادة الإعدادية إلا بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، حيث يجب على الطلاب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والذي يتم تفعيله في بداية فترة التسجيل لتسهيل الإجراءات، ودعت الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تأخير أو مشكلة في التسجيل.
طريقة التسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025
إذا كنت طالبًا في الشهادة الإعدادية، فيجب عليك إتمام عملية تسجيل الاستمارة عبر الإنترنت لضمان التقديم للامتحانات، حيث يمكن للطلاب التسجيل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وهذه هي الخطوات التي ينبغي اتباعها:
- أولًا توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني من هنا.
- من الصفحة الرئيسية ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” واضغط عليه.
- اختر الخيار الخاص بـ “التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي”.
- قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وأدخل رقم هاتفك لتفعيل حسابك.
- بعد تسجيل الدخول ستظهر لك استمارة الشهادة الإعدادية.
- قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الاستمارة.
- يجب أن ترفق صورة شخصية حديثة للطالب، والتي يجب أن تكون مطابقة للصورة التي تم تقديمها للمدرسة.
- في النهاية اضغط على زر “حفظ” لإتمام عملية التسجيل
الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025
لتقديم استمارة الشهادة الإعدادية، يجب على الطالب تقديم الأوراق التالية:
- شهادة ميلاد أصلية وصورة منها.
- 5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء (4×6).
- إيصال دفع رسوم الامتحان من مكتب البريد.
- الاستمارة الإلكترونية مع الصورة الشخصية المطبوعة.
- طابع دعم المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات.
- حافظة شفافة مع صورة إيصال المصروفات المدرسية.
- صورة إيصال دفع مصروفات البريد.
- صورة بطاقة ولي الأمر.
تعليقات