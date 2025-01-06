سجل الآن: وآخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025، حيث يمكن للطلاب إتمام التسجيل إلكترونيًا بسهولة. يُعد هذا الإجراء خطوة أساسية لضمان دخول الطلاب للامتحانات النهائية، ويجب الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة للتسجيل.

كتب محمد سعد – أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل الطلاب لمعرفة آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن الرسوم المحددة لتسجيل الاستمارة، والتي بلغت 158 جنيهًا، وقد أرسلت المديريات التعليمية خطابات رسمية إلى الإدارات التعليمية المختلفة لتوجيه الطلاب بضرورة التسجيل على الموقع الإلكتروني قبل انتهاء الموعد المحدد، وكما أكدت الوزارة على أهمية تجهيز المستندات المطلوبة والتي ستكون ضرورية عند إتمام عملية التسجيل للعام الدراسي الحالي، لضمان عدم تأخير عملية التسجيل.

لتسجيل استمارة الشهادة الاعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن عملية التسجيل مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر 2024، وأوضحت الوزارة أنه لن يسمح للطلاب بحضور امتحانات الشهادة الإعدادية إلا بعد إتمام عملية التسجيل بنجاح، حيث يجب على الطلاب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، والذي يتم تفعيله في بداية فترة التسجيل لتسهيل الإجراءات، ودعت الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لتجنب أي تأخير أو مشكلة في التسجيل. طريقة التسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 إذا كنت طالبًا في الشهادة الإعدادية، فيجب عليك إتمام عملية تسجيل الاستمارة عبر الإنترنت لضمان التقديم للامتحانات، حيث يمكن للطلاب التسجيل من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، وهذه هي الخطوات التي ينبغي اتباعها: أولًا توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني من هنا.

من الصفحة الرئيسية ابحث عن قسم “الخدمات الإلكترونية” واضغط عليه.

اختر الخيار الخاص بـ “التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، وأدخل رقم هاتفك لتفعيل حسابك.

بعد تسجيل الدخول ستظهر لك استمارة الشهادة الإعدادية.

قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة في الاستمارة.

يجب أن ترفق صورة شخصية حديثة للطالب، والتي يجب أن تكون مطابقة للصورة التي تم تقديمها للمدرسة.

في النهاية اضغط على زر “حفظ” لإتمام عملية التسجيل الأوراق المطلوبة للتسجيل في استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025 لتقديم استمارة الشهادة الإعدادية، يجب على الطالب تقديم الأوراق التالية: شهادة ميلاد أصلية وصورة منها.

5 صور شخصية للطالب بخلفية بيضاء (4×6).

إيصال دفع رسوم الامتحان من مكتب البريد.

الاستمارة الإلكترونية مع الصورة الشخصية المطبوعة.

طابع دعم المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات.

حافظة شفافة مع صورة إيصال المصروفات المدرسية.

صورة إيصال دفع مصروفات البريد.

صورة بطاقة ولي الأمر.

لا تفوّت فرصة التسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025، حيث يعد الالتزام بالموعد المحدد أمرًا ضروريًا لضمان المشاركة في الامتحانات. قم بزيارة الرابط الرسمي وأكمل إجراءاتك الآن.