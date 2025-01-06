اضبط الآن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد بجودة HD وأقوى إشارة

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات
ونقدم لكم التردد الخاص بالقناة من خلال عرب سات:
من خلال القمر الصناعي: عرب سات.
من خلال تردد القناة: 10922.
من خلال معدل الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معدل تصحيح الخطأ: ⅚.
خطوات ضبط وتنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية
بعد ان وضحنا لكم التردد الخاص بالقناة من خلال الاقمار الصناعية وبكل سهولة يمكن بكل سهولة تنزيل قناة الفجر الجزائرية على جهاز التلفاز بإتباع الخطوات البسيطة التالية:
- بالخطوة الاولي يجب عليك النقر على زر القائمة الموجود في جهاز التحكم.
- بالخطوة الثانية يتوجب بان ياتي عليك اختيار التثبيت اليدوي.
- بالخطوة الثالثة يجب كتابة وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالقناة بشكل صحيح.
- بالخطوة الرابعة من خلال النقر على كلمة بحث.
- خلال دقائق وستظهر أمامك القنوات المتعلقة بالتردد.
- قم بالنقر على حفظ.
- وفي النهاية بكل سهولة يمكنك تحميل ونقل القناة من مجموعة القنوات المفضلة.
َمميزات قناة الفجر
لاقت قناة الفجر الجزائرية شعبية كبيرة بين القنوات لانها تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان الشهير وستقوم القناة بعرض الحلقة بعد ان تم تاجيلها سابقا بمناسبة فعاليات راس السنة الميلادية وتشتهر القناة بعد مميزات وهي:
- يمكن تنزيلها مجانا بدون دفع ايه رسوم
- تتميز بالجودة العالية من حيث الصوت والصورة
- تقوم بعرض المسلسلات التركية الشهيرة بدون توقف
- تعمل القناة بشكل مستمر على مدار ال24 ساعة
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