استقبل تردد قنوات الأطفال الجديدة 2025: وناسة، طيور الجنة، بطوط، كراميش والمزيد

توجد كثير من قنوات الأطفال التي تعرض محتوى كرتوني مميز طوال اليوم ويحبها الأطفال الصغار ودائما وبشكل مستمر ما يسأل عنها الآباء والأمهات حتى يقوموا بتنزيلها لأبنائهم فهناك قناة طيور الجنة وكذلك قناة وناسة بالإضافة إلى قناة توم وجيري وقناة ميكي وأيضا قناة بطوط والكثير من القنوات الأخرى وفيما يلي تردد القنوات:
- التردد الجديد لقناة طيور الجنة يكون التردد 11274 القمر الصناعي ،نايل سات معدل استقطاب، افقي معدل الترميز 27500
- تردد قناه وناسه التردد 11270 القمر الصناعي، نايل سات معدل الاستقطاب، عمودي معدل الترميز 27500.
- تردد قناة بطوط التردد 12547 القمر الصناعي، نايل سات معدل استقطاب، افقي معدل الترميز 27500
- تردد قناة ميكي التردد 11256 القمر الصناعي، نايل سات معدل الاستقطاب، افقي معدل الترميز 27500
مميزات قنوات الأطفال
قنوات الأطفال كقناة وناسة من القنوات المميزة المحببة للأطفال وكذلك قناة طيور بيبي وقناة ميكي وبطوط فهؤلاء القنوات لهم مميزات كثيرة منها:
- عرض محتوى كرتوني مميز مفيد للأطفال الصغار.
- الجمع بين التسلية والتعليم.
- تعلم الأطفال كثير من الأمور منها المبادئ والقيم الأخلاقية.
- كذلك أن قنوات الأطفال تعلم الأطفال عدد هائل من الصفات الحميدة.
- تعلم الأطفال الحروف الأبجدية والأرقام الحسابية.
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