بكل سهولة: طريقة عمل بسكويت الطاسة السريع لتناوله مع كوب الشاي

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة بسيطة وسريعة لتحضير بسكويت شهي مع كوب الشاي، فإن بسكويت الطاسة هو الحل الأمثل. بدون الحاجة إلى الفرن، يمكنكِ إعداد هذا البسكويت المقرمش بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في مطبخك، ليكون جاهزًا في دقائق معدودة.

كتب محمد سعد – يعد البسكويت من الحلويات المحببة لدى الكثيرين من الكبار والصغار على حد سواء، ويتميز بسهولة تحضيره وطعمه اللذيذ الذي يضاهي البسكويت الجاهز من المحلات، وإذا كنتِ تبحثين عن طريقة سريعة لتحضير البسكويت دون الحاجة لاستخدام الفرن، فإن بسكويت الطاسة هو الخيار المثالي، حيث أنه لا يتطلب هذا البسكويت سوى 10 دقائق فقط للتحضير، ويمكنك أن تقوم تحضيره في المنزل باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، ما يجعلها طريقة مثالية لإعداد حلوى سريعة ومغذية لأسرتك.

طرق عمل بسكويت

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

نصف كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة تحضير بسكويت الطاسة بخطوات بسيطة وسهلة في وعاء عميق، ضعي الدقيق، والسكر البودرة، والبيكنج بودر، ورشة الملح، وامزجي هذه المكونات جيدًا باستخدام ملعقة حتى تتوزع المكونات الجافة بشكل متساوي.

بعد خلط المكونات الجافة، أضيفي الزيت النباتي والفانيليا إلى الخليط، وامزجي جميع المكونات معًا بشكل جيد باستخدام ملعقة أو يديكي حتى تصبح العجينة متماسكة وناعمة.

لتسهيل تشكيل العجينة، من الأفضل أن تضعينها في الثلاجة لمدة نصف ساعة، وهذه الخطوة ستجعل العجينة أكثر قابلية للتشكيل وأقل لزاجة.

سخني المقلاة على نار متوسطة، وتأكدي من أنها ساخنة بما فيه الكفاية قبل وضع العجينة داخلها.

على سطح نظيف، رشي قليل من الدقيق، ثم افردي العجينة عليه لتكون جاهزة للتشكيل، واستخدمي قطاعة البسكويت لتشكيل العجينة إلى دوائر صغيرة أو أي شكل تفضلينه.

ضعي دوائر البسكويت في المقلاة على نار متوسطة، وقومي بإغلاق الغطاء واتركي البسكويت يطهو لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 دقائق أو حتى يبدأ لونه في التغير إلى اللون الذهبي.

بعد أن يتحول لون البسكويت إلى الذهبي، أخرجيه من المقلاة واتركيه ليبرد قليلاً، ويمكنك تقديمه باردًا أو ساخنًا حسب الرغبة، وسيكون مثاليًا مع كوب من عصير البرتقال أو أي مشروب مفضل لديكِ.

جربي اليوم بسكويت الطاسة السريع واستمتعي بمذاقه اللذيذ بجانب كوب الشاي المفضل لديكِ. وصفة سهلة ومثالية لجميع أفراد العائلة.