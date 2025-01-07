حضري كرات البسبوسة بدقيق السميد في 6 دقائق فقط

إذا كنتِ تبحثين عن وصفة حلوى سريعة وشهية، فإن كرات البسبوسة بدقيق السميد هي الحل المثالي! بخطوات بسيطة ووقت قصير، يمكنكِ تحضير هذه الحلوى المميزة والاستمتاع بمذاقها الرائع مع العائلة أو الأصدقاء.

كتب محمد سعد – تعتبر كرات البسبوسة بدقيق السميد من أكثر الحلويات شهرة في الوطن العربي بسبب قوامها الناعم ونكهتها المميزة بجوز الهند، مما يجعلها الاختيار المفضل للعائلات كما أن هذا النوع من الحلوى مناسب جداً للأطفال أيضًا، لأنه يكسبهم الطاقة اللازمة لما يحتوي على مكونات غنية ومفيدة في هذا المقال سوف نوضح لكم وصفة سهلة لتحضير كرات البسبوسة بجوز الهند بخطوات بسيطة. مقادير كرات البسبوسة بدقيق السميد 2 كوب من السميد.

1 كوب من جوز الهند المبشور الناعم.

1 كوب من السكر.

نصف كوب من الزبدة المذابة (أو زيت الطهي كبديل).

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

القليل من الفانيليا. لعمل الشربات 2 كوب من السكر.

1 كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة. خطوات تحضير كرات البسبوسة بالسميد سوف نقدم لكم طريقة تحضير كرات البسبوسة بالسميد بأبسط الطرق. أولا إعداد الخليط الأساسي: في وعاء ضعي السميد مع جوز الهند المبشور وخلطه جيدًا.

أضيفي الزبدة المذابة إلى الخليط واخلطي المكونات حتى يتشرب السميد بالزبدة بشكل جيد.

أضيفي السكر للخليط، و البيكنج بودر و الفانيليا وقلبيها جيداً حتى تتكون عجينة متجانسة. ثانياً تشكيل الكرات وتسويتها: ابدأي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز و رصيها على صينية مغطاة بورق زبدة.

بعد ذلك تسوية الكرات في فرن مسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة أو حتى النضج و اكتساب لونًا ذهبيًا جذابًا. ثالثاً تحضير الشربات: في قدر أضيفي السكر والماء وضعي الخليط على نار هادئة حتى يغلي و يصبح القوام مركزًا.

ثم أضيفي عصير الليمون.

فور خروج الكرات من الفرن ضعي عليها الشربات الساخن لتتشرب العسل كله.

يمكن إضافة شرائح اللوز أو الجوز للتزيين لإضافة شكل مميز ومذاق إضافي. بعض النصائح لتحضير كرات البسبوسة بنجاح نقدم لكم في السطور التالية بعض النصائح لضمان نجاح كرات البسبوسة جوز الهند المبشور الطازج للحصول على نكهة أفضل.

التسوية في فرن متساوي الحرارة للحصول على لون ذهبي موحد.

جربي كرات البسبوسة بدقيق السميد الآن وتمتعي بحلوى لذيذة تُحضّر في 6 دقائق فقط. وصفة سهلة ستصبح مفضلة لديكِ في كل المناسبات.