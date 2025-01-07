تفاصيل قانون العمل الجديد في الجزائر: عدد ساعات العمل 2025-2026

أعلنت الجزائر عن تحديثات في قانون العمل لعام 2025-2026، والتي تشمل عدد ساعات العمل والمزايا الجديدة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمال وتعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية. القانون الجديد يعكس التزام الدولة بتحسين بيئة العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كتب محمد سعد – في إطار تحديث الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمال في الجزائر، أجرى قانون العمل الجديد لعام 2024 العديد من التعديلات الهامة التي أثرت على فئات مختلفة من الموظفين، وخاصة النساء العاملات في القطاع الحكومي، وتعد مسألة تحديد سن التقاعد وتعديلاته إحدى النقاط المحورية التي شغلت الرأي العام، إذ تسعى الحكومة الجزائرية إلى تقديم دعم متواصل للمرأة في مختلف المجالات، وتتضمن التعديلات الجديدة على سن التقاعد للنساء بعض التحسينات التي تهدف إلى توفير ظروف أفضل للعمل والتقاعد، بما يتماشى مع تطورات العمل والظروف الاقتصادية.

قانون العمل الجديد في الجزائر

وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تم اعتماده مؤخرًا في الجزائر، تم تعديل سن التقاعد للنساء العاملات في القطاع الحكومي، وجاءت أبرز التعديلات على النحو التالي: 1. التقاعد عند بلوغ 55 عامًا: ينص القانون الجديد على أنه يمكن للمرأة العاملة في القطاع الحكومي التقاعد عند بلوغ سن الـ 55 عامًا، بشرط أن تكون قد قضت مدة 32 سنة من الخدمة المتواصلة في العمل.

يشمل هذا التعديل النساء اللاتي يعملن في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية في الجزائر. 2. التقاعد في سن 50 عامًا للمناطق الجنوبية: أحد التعديلات البارزة التي تضمنها القانون هو تخصيص سن التقاعد للنساء العاملات في المناطق الجنوبية من الجزائر.

حيث يمكن للنساء اللاتي يعملن في هذه المناطق، والتي تعرف بتحديات وظروف العمل الصعبة، التقاعد عند بلوغ سن الـ 50 عامًا بدلاً من 55 عامًا. 3. التقاعد المبكر للوظائف الشاقة: إذا كانت المرأة تعمل في إحدى الوظائف التي تتطلب مجهودًا جسديًا أو عقليًا كبيرًا، مثل الوظائف التي تتطلب عملًا ميدانيًا شاقًا أو الوظائف الصحية التي تتسم بالإرهاق المستمر، يمكنها أيضًا التقاعد في سن الـ 50 عامًا. تفاصيل التعديلات الجديدة في قانون العمل الفترة الصباحية: ستكون بداية العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ظهراً. الفترة المسائية: تبدأ من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة الرابعة عصراً. الخطوات المطلوبة للاستفادة من التقاعد المبكر يجب أن تكون قد أكملت 32 سنة من الخدمة، وهو الشرط الأساسي للحصول على التقاعد في سن الـ 55. الالتزام بالتسديد المنتظم للرسوم الاجتماعية طوال فترة العمل يعد أمرًا أساسيًا للاستفادة من معاش التقاعد. يمكن للمرأة التقدم بطلب التقاعد عبر الجهات المختصة في وزارتها أو المؤسسة التي تعمل بها بعد بلوغها السن المحددة أو عندما تتوافر فيها الشروط الأخرى. في حالة التقاعد بسبب العمل في مناطق صعبة أو في وظائف شاقة، يتعين تقديم الوثائق اللازمة لإثبات هذه الظروف، مما يضمن حق المرأة في التقاعد المبكر.

يمثل قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تطوير بيئة العمل في الجزائر. تابع المستجدات الرسمية لمعرفة المزيد عن ساعات العمل والإجراءات الجديدة لعام 2025-2026.