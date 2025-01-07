سعر أنبوبة البوتاجاز في الأسواق في مصر اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 رسميًا

بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في الأسعار، شهدت أسعار أسطوانات الغاز المنزلية والتجارية ارتفاعًا ملحوظًا، وهو ما أثار القلق بين العديد من المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على أسطوانات الغاز لتلبية احتياجاتهم اليومية من الطبخ والتدفئة، وبناء على القرارات الأخيرة التي اتخذتها لجنة التسعير التلقائي، أصبحت أسعار أسطوانات الغاز كالتالي:
- سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية: وصل السعر إلى 150 جنيهًا للأنبوبة الواحدة، بعد زيادة قدرها 50 جنيهًا على السعر السابق.
- سعر أنبوبة البوتاجاز التجارية: وصل السعر إلى 200 جنيه للأنبوبة التجارية، بعد تطبيق الزيادة نفسها التي بلغت 50 جنيهًا.
أسعار الوقود الأخرى اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025
لا تقتصر الزيادة على أسطوانات الغاز فحسب، بل تتضمن أيضًا أسعار الوقود، التي تشهد تعديلات دورية من جانب الحكومة لتواكب التغيرات في الأسواق العالمية والمحلية، وقد جاءت أسعار الوقود اليوم كالتالي:
- سعر لتر بنزين 80: بلغ سعره 13.75 جنيه للتر.
- سعر لتر بنزين 92: وصل إلى 15.25 جنيه للتر.
- سعر لتر بنزين 95: سجل 17 جنيهًا للتر.
- سعر لتر السولار: وصل إلى 13.50 جنيه للتر.
متى يتم تطبيق هذه الزيادات؟
تنفذ هذه الزيادات وفقًا لقرارات لجنة التسعير التلقائي، التي تعتمد في تحديد الأسعار على مجموعة من المعايير الاقتصادية، أبرزها التقلبات في أسعار النفط العالمية وتكاليف الإنتاج والنقل داخل مصر، حيث يتم تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار أسطوانات الغاز والوقود بشكل تدريجي ومنظم لضمان عدم حدوث تأثير سلبي على السوق المحلي، بالإضافة إلى الحفاظ على الاستقرار في عملية توفير هذه السلع للمستهلكين.
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