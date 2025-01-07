خطوات وشروط تسجيل حساب المواطن للعزباء وطريقة الحصول على الدعم

يوفر برنامج حساب المواطن في السعودية دعماً مادياً مخصصاً للفئات المستحقة، بما في ذلك العازبات. إذا كنتِ ترغبين في الحصول على الدعم، فإليكِ خطوات التسجيل والشروط التي يجب استيفاؤها للاستفادة من البرنامج بكل سهولة ويسر.

كتب محمد سعد – يعتبر برنامج دعم حساب المواطن احدى برامج الدعم التي تقدمها المملكة العربية السعودية لأبنائها المواطنين من أجل مساعدتهم على قضاء حوائجهم وتلبية. احتياجاتهم الأساسية ومواجهة الظروف الحالية التي تشهدها البلاد، حيث قامت الحكومة أيضا بتوفير برنامج حساب المواطن للعزباء ويريد الكثير من المواطنين التسجيل فيه، وسوف نقدم لكم كيفية التسجيل والشروط المطلوبة في هذا المقال.

شروط حساب المواطن للعزباء

هناك بعض الشروط الخاصة بالبرنامج والتي يلزم توافرها في الأشخاص المتقدمين للتقديم في البرنامج، حيث جاءت الشروط كالتالي: يجب أن تكون العزباء في سكن مستقل.

كما يجب ألا تمتلك دخل شهري يصل إلى الحد المانع.

ألا تكون من المقيمين في دور الإيواء أو الرعاية الصحية.

أن تكون العزباء حاملة للجنسية السعودية.

يجب أن تكون قائمة دايما داخل المملكة. طريقة التسجيل في حساب المواطن للعزباء يرغب الكثير من المواطنين التسجيل في برنامج حساب المواطن للعزباء حيث يمكنهم القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: في البداية عليك الذهاب إلى موقع حساب المواطن.

بعدها اضغط على زر تسجيل الدخول.

ومن ثم اضغط على زر حساب جديد.

بعدها قم بكتابة كافة البيانات اللازمة بشكل صحيح والتي تتمثل في تاريخ الميلاد ورقم الهاتف وكذلك البريد الالكتروني والاسم.

بعدها عليك إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.

ومن ثم الضغط على زر أنا لست روبوت.

ومن ثم الضغط على زر تسجيل جديد.

ثم عليك ادخال رمز التأكيد الذي سيرسل إليك على هاتفك.

بعد ذلك عليك كتابة كلمة سر.

ومن ثم الضغط على زر حفظ.

ادخل كافة البيانات اللازمة ، ومن ثم ادخل الدخل الشهري الخاص بك وكذلك الوظيفة إذا تواجدت.

أرسل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

ومن ثم اضغط على زر إرسال الطلب.

لا تفوّتي فرصة الحصول على الدعم المالي من برنامج حساب المواطن. اتبعي الخطوات المذكورة وتأكدي من استيفاء الشروط لتضمني تسجيلك بنجاح والاستفادة من البرنامج.