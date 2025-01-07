فرص عمل في الكويت 2025 بمهن مطلوبة ورواتب مغرية – هل أنت مؤهل؟

إذا كنت تمتلك مهارات في مهن محددة، فإن 2025 هو عام الفرص الكبيرة لك في الكويت! أعلنت جهات التوظيف عن حاجتها إلى محترفين في تخصصات متنوعة برواتب عالية وحوافز مغرية. اكتشف إذا كنت من المؤهلين لهذه الوظائف وابدأ رحلتك المهنية في واحدة من أبرز وجهات العمل في الخليج.

كتب محمد سعد – يوجد الكثير من المواطنين في مختلف الدول العربية يتجهون إلى الحصول على عقود عمل بدول الخليج، وأبرزها هي الكويت وذلك لأن الرواتب الشهرية المهن مرتفعة، وذلك الإعلان مؤخرا عن توافر العديد من التخصصات في مختلف المهن، وتسائل الكثيرون عن أبرز المهن الحالية المراد الالتحاق بها، بالإضافة إلى رغبتهم في الاستعلام عن المميزات العائدة من التعيينات وكذلك مقدار الزيادات المستقبلية في حالة القبول، وذلك لأن الكويت واحدة من كبرى دول الخليج التي توفر رواتب ضخمة للوافدين شسكار بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أسماء المهن المطلوبة للعمل بالكويت 2024

يوجد العديد من التخصصات المطلوبة للالتحاق ببعض الوظائف في الكويت لهذا العام 2024، وهي:

المهندسين في الأقسام التالية: المعماري والإنشائي. القسم المعلوماتي. قسم الكهرباء.

الأطباء في مختلف التخصصات وهي: الداخلية. العظام. قسم المخ والأعصاب. قسم النساء والتوليد. قسم القلب. قسم الجراحات. قسم التخدير.

التمريض في التخصصات التالية: العناية. قسم الإسعافات. قسم المتابعة.

المعلمين في جميع الأقسام التالية: الرياضيات. الفيزياء. اللغة الإنجليزية. قسم الكيمياء باللغة العربية.

المحاسبين في كافة الأقسام: البنوك. المؤسسات التجارية. قسم السكرتارية. مندوبين المبيعات. إدارة الفنادق. قسم التسويق. تخصص الموارد البشرية. المترجمين. الجيولوجيين.

رواتب المهن المطلوبة في الكويت 2024 تم تحديد مقدار الرواتب الشهرية التي يتقاضاها الموظفين المطلوبين للمهن الشاغرة بالكويت، للعام الحالي 2024، والتي جاءت كالتالي: الراتب الشهري لأقسام التمريض يصل إلى 765 دينار.

الراتب الشهري المهندس يصل إلى 1583 دينار.

الراتب الشهري المحاسب يصل إلى 1008 دينار.

الراتب الشهري لمندوبي المبيعات يصل إلى 422 دينار.

الراتب الشهري لقسم السكرتارية يصل إلى 480 دينار.

الراتب الشهري للمحاسبين بقسم الإدارة يصل إلى 907 دينار.

الراتب الشهري للمترجم يصل إلى 1585 دينار.

الراتب الشهري لقسم التسويق يصل إلى 1311 دينار.

لا تضيع الفرصة! إذا كنت تجيد إحدى هذه المهن المطلوبة، قدّم الآن واستفد من الرواتب العالية والفرص الواعدة التي تقدمها الكويت لعام 2025.