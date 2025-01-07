عيار 22 يتجاوز حاجز الـ 290 ريالًا بالسعودية – ارتفاع صادم في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا، حيث كسر عيار 22 حاجز الـ 290 ريالًا للجرام، مما أثار دهشة المستثمرين والمشترين على حد سواء. هذه الزيادة تأتي في ظل تقلبات الأسواق العالمية واستمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

كتب محمد سعد – حالة من الجنون هي ما يشهدها سوق الذهب في نطاق المملكة العربية السعودية منذ بداية هذا الشهر؛ حيث إنه بدأ بموجات انخفاض ارتفاع متتالية جاءت بعدها موجات انخفاض ليتم الدخول في وضع الاستقرار المُقلق.

إلا أن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في السعودية كان بالأمر المفاجئ بسبب الكشف عن تسجيل ارتفاع جديد قد طرأ عليها بمقدار لم يزد عن 1 ريال سعودي، وهو ما سنعمل على بيان تفاصيله من خلال الجدول التالي:

الذهب السعر بالريال السعودي السعر بالدولار الأمريكي عيار 14 186.05 49.61 عيار 18 239.21 63.79 عيار 21 279.08 74.42 عيار 22 292.37 77.97 عيار 24 318.95 85.05 سبيكة 1 جم 350.84 93.56 سبيكة 2.5 جم 837.84 223.26 سبيكة 5 جم 1658.54 442.28 سبيكة 10 جم 3278.80 874.35 سبيكة 20 جم 6512.94 1736.78 سبيكة 50 جم 16170.72 4312.19

مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب، ينصح الخبراء المتعاملين في السوق بمراقبة حركة الأسعار بعناية واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة بناءً على توقعات السوق العالمية.