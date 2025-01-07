كيفية متابعة التقارير الدراسية للطلاب إلكترونيًا عبر منصة مدرستي

مع التوجه الرقمي في التعليم، أصبحت منصة “مدرستي” أداة أساسية لمتابعة التقارير الدراسية للطلاب إلكترونيًا بكل سهولة. تقدم المنصة واجهة شاملة تتيح لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على الأداء الأكاديمي والتقارير التفصيلية دون الحاجة إلى زيارة المدرسة. إليك الخطوات البسيطة التي تمكّنك من متابعة هذه التقارير بكل يسر.

كتب محمد سعد – وفرت وزارة التربية والتعليم في السعودية العديد من المنصات التعليمية، وتأتي منصة “مدرستي” من ضمن هذه المنصات، حيث تقدم كافة الأدوات التعليمية التي يحتاجها الطلاب، كما تقدم أيضًا مجموعة من الخدمات لأولياء الأمور لتمكنهم من متابعة أبنائهم ومعرفة مستواهم الدراسي، بالإضافة إلى الخدمات التي تساعد المعلمين والمعلمات.

خطوات متابعة التقارير الدراسية للطلاب عبر منصة مدرستي

بإمكان المعلمين متابعة التقارير الدراسية الخاصة بالطلاب بشكل إلكتروني عبر “مدرستي” من خلال اتباع التعليمات التالية:

في البداية، انتقل إلى موقع “مدرستي” الإلكتروني.

اضغط على خيار “حساب المعلم”.

اضغط على زر “التقارير والإحصائيات” من الصفحة الرئيسية.

اضغط على مربع “تقارير الطلاب”.

اختر التقارير المطلوبة.

انتظر حتى يعرض الموقع تقارير الطلاب على المنصة.

طريقة الدخول على الحصص عبر منصة مدرستي

يمكن للطلاب الدخول على الحصص إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع “مدرستي” الإلكتروني.

اضغط على مربع “حساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب”.

اكتب كلمة المرور الخاصة بالطلاب في الأماكن المخصصة.

اضغط على مربع “جدول”.

حدد اسم المدرس والدرس المراد حضوره.

اضغط على زر “الحضور”.

اضغط بعدها على مربع “انضمام” للانتقال إلى برنامج “تيمز”.

خطوات إثبات حضور الطالب في مدرستي

تعتبر منصة مدرستي إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتلبية احتياجات التعليم عن بُعد في ظل التحول الرقمي ، ويمكن للطلاب إثبات حضورهم على منصة “مدرستي” من خلال اتباع ما يلي:

اذهب إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “مدرستي”.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

من الصفحة الرئيسية، اضغط على مربع “جدولي”.

حدد الدرس المراد حضوره في الموعد المحدد والذي يظهر في الجدول الدراسي.

اضغط على رابط التسجيل.

اضغط على خيار “الانضمام لحضور الحصص”.

يتم بعد ذلك تسجيل الحضور والغياب عن طريق التقارير الموجودة بالمنصة.

بهذا يكون قد تم الانضمام وإثبات الحضور.

كيف أسجل الدخول إلى منصة مدرستي؟

يمكن للمعلمين تسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي” من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى منصة “مدرستي” التعليمية.

اضغط على زر “بيانات منصة مدرستي”.

أضف اسم المستخدم الخاص بالمعلم في المكان المخصص.

اضغط على مربع “إرسال”.

ستصلك رسالة نصية على هاتفك تحتوي على كلمة المرور.

اضغط بعدها على مربع “تسجيل الدخول للطلاب”.

أضف اسم المستخدم في المكان المخصص.

اضغط على مربع “التالي”.

أضف كلمة السر في الحقل المخصص.

أخيرًا، اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

طريقة تفعيل سجلات المتابعة اليومية للطلاب عبر مدرستي التعليمية

يمكن للأفراد تفعيل سجلات المتابعة اليومية لأداء الطلاب عبر “مدرستي” بشكل إلكتروني من خلال اتباع ما يلي:

انتقل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “مدرستي”.

اضغط على زر “سجل المتابعة اليومية”.

اضغط على مربع “إعدادات سجلات المتابعة”.

اضغط على مربع “ضبط إعدادات السجل”.

قم بتحديد المقرر الدراسي.

أضف البيانات اللازمة في الحقول المخصصة.

يمكن للمعلمين توزيع الدرجات المعتمدة التي نشرتها وزارة التربية والتعليم لتوزيعها في السجلات.

اضغط بعد ذلك على مربع “حفظ السجل”.

سيظهر أمامك السجل مع توزيع الدرجات بشكل منظم.

خطوات حل الواجب عبر منصة مدرستي

يمكن حل الواجبات بشكل إلكتروني عبر منصة “مدرستي” من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الإلكتروني لمنصة “مدرستي”.

سجل اسم المستخدم وكلمة السر في الحقول الفارغة.

اضغط على زر “تسجيل الدخول”.

اضغط على زر “مقرراتي”.

قم بتحديد الدرس المراد حل الواجب الخاص به.

قم بحل الواجب.

أخيرًا، اضغط على مربع “تسليم الواجب”.

خطوات معرفة جدول الحصص اليومية عبر منصة مدرستي

يمكن للطلاب معرفة جدول الحصص اليومي الخاص بهم عبر “مدرستي” من خلال الخطوات التالية:

في البداية، سجل الدخول إلى منصة “مدرستي” التعليمية.

اضغط على زر “جدول الحصص” أو “الجدول اليومي”.

حدد اليوم وسيتم عرض جدول الحصص الخاص بذلك اليوم.

قم بالاطلاع على الجدول لمعرفة بداية الحصة وموعد انتهائها بدقة.

بهذه الطريقة، يمكن للطلاب التأكد من كافة المواد الخاصة بكل حصة.

كيف أتواصل مع منصة مدرستي التعليمية؟

يمكن للأفراد التواصل مع منصة “مدرستي” في حال مواجهة أي مشكلة أو للاستفسار عن أي خدمة من خلال الطرق التالية:

التواصل عبر الرقم الموحد: 19996 يمكن أيضًا التواصل عبر الرقم: 920033988

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع على التقارير الدراسية وتحليل أداء الطلاب بشكل مستمر، مما يساهم في تعزيز المتابعة الأكاديمية وتحقيق نتائج متميزة.