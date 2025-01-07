وظائف شاغرة وبرامج تدريبية في أمازون في المملكة العربية السعودية – اغتنم الفرصة الآن!

هل تبحث عن فرصة للعمل في واحدة من أكبر الشركات العالمية؟ أمازون تفتح أبوابها أمام الباحثين عن وظائف مميزة وبرامج تدريبية تعزز مهاراتهم وتدفعهم نحو النجاح. اكتشف الفرص المتاحة وابدأ رحلتك المهنية مع فريق يركز على الابتكار والتميز.

كتب محمد سعد – تُعلن شركة أمازون عن توفر وظائف شاغرة و برامج تدريب في مُختلف التخصصات في المملكة العربية السعودية. انضم إلى فريق عمل مُتميز و انطلق بمسيرتك المهنية في عالم التكنولوجيا و التجارة الإلكترونية.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم أمازون فرصًا وظيفية في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك:

إدارة المبيعات: مدير خدمات البائعين. مدير حسابات / مدير حسابات أول. مدير حسابات جديد. مدير حسابات رئيسي. قائد مبيعات.

إدارة الموردين: مدير مورد أول. نائب قائد فريق، إدارة الموردين. قائد فريق أول، إدارة الموردين.

الصيانة: مُهندس صيانة، هندسة صيانة المُوثوقية.

تخصص العلامات التجارية: أخصائي العلامات التجارية.

إدارة البرامج: مدير برنامج.

هندسة مراكز البيانات: مدير البناء، EMEA تسليم سعة مركز البيانات (DCCD) / InfraOps. مدير تسليم البنية التحتية لـِـ مركز البيانات، مُجتمعات DCC. مُهندس مرافق مركز البيانات، مُجتمعات DCC. فني مركز البيانات. مدير برنامج الأمن (للمواطنين السعوديين / مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)، مُجتمعات DCC. قائد الأمن السيبراني لـِـ لسعودية (للمواطنين السعوديين فقط)، فريق التصميم و التشغيل الأمني الاستراتيجي. مدير أمن مركز البيانات (للمواطنين السعوديين / مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط)، مُجتمعات DCC.

الدعم الفني: مُهندس دعم تقنية المعلومات أول.

التحليل الأعمال: مُحلل أعمال.

الخدمات اللوجستية: مُشرف عمليات، الخدمات اللوجستية AMZL – DS Variable. مسؤول الاتصال بـِـ محطة التسليم، مسؤول الاتصال بـِـ محطة التسليم ES. مدير OTR. أخصائي تحقيق OTR. مدير الفِرق، AMZL الإقليمي.

القانون: مُستشار شركة مُشارك، المتاجر الدولية. مُستشار قانوني، العمليات العالمية.

التسويق: مُتدرب في التسويق.

هندسة الحلول: مُهندس حلول رئيسي مُتخصص في GameTech، الإعلام و الترفيه و الألعاب و الرياضة. مُهندس حلول أول (للمواطنين السعوديين فقط).

إدارة المُحتوى: مدير مُحتوى أول، TCEE، GCC Retail.

المالية: مُحلل مالي.

المشتريات: أخصائي مشتريات، SPM.

الصحة و السلامة: مسؤول الصحة و السلامة في العمل.

الخدمات ذات القيمة المُضافة: أخصائي الخدمات ذات القيمة المُضافة.



برامج التدريب:

تُقدم أمازون برامج تدريب في مُختلف التخصصات، بما في ذلك:

هندسة الحلول: مُتدرب مُشارك في هندسة الحلول – مواطن سعودي. مُتدرب في هندسة الحلول 2025 – مواطن سعودي.

المبيعات: تدريب المبيعات التجارية AWS 2025 – مواطن سعودي.

التحليل المالي: مُتدرب في التحليل المالي 2025.



وغيرها من الفرص الوظيفية وبرامج التدريب

المُدن التي تتوفر فيها الوظائف:

الرياض

جدة

الدمام

أبها

المدينة المنورة

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف أو برامج التدريب في أمازون، يُرجى زيارة موقع الشركة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

سواء كنت تبحث عن وظيفة جديدة أو ترغب في اكتساب خبرات تدريبية قيّمة، أمازون تقدم لك الفرصة المثالية لتطوير مستقبلك المهني. انضم الآن وكن جزءًا من فريق يغير العالم.