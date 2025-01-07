وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس – تعرف على الفرص ورابط التقديم

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توفر وظائف مميزة لحملة البكالوريوس في تخصصات مختلفة. هذه الفرص تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية لدعم قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة. إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في بيئة مهنية محفزة، فتعرف على التفاصيل ورابط التقديم.

كتب محمد سعد – تُعلن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن توفر 6 وظائف شاغرة في مُختلف التخصصات في مدينة الرياض.

الوظائف المُتاحة:

تُقدم وزارة الصناعة والثروة المعدنية فرصًا وظيفية في مجموعة من المجالات، بما في ذلك:

التطوير و الابتكار: مدير عام الإدارة العامة للتطوير و الابتكار.

مدير عام الإدارة العامة للتطوير و الابتكار. دعم الأعمال: محلل دعم أعمال.

محلل دعم أعمال. توطين الصناعة و المحتوى المحلي الصناعي: أخصائي أول لتوطين الصناعة و المحتوى المحلي الصناعي.

أخصائي أول لتوطين الصناعة و المحتوى المحلي الصناعي. إدارة الابتكار و التقنية: مدير إدارة الإبتكار و التقنية.

مدير إدارة الإبتكار و التقنية. الاستدامة المالية: كبير أخصائيين الاستدامة المالية.

كبير أخصائيين الاستدامة المالية. إنتاج تقني: كبير مهندسي إنتاج تقني.

نبذة عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية:

وزارة الصناعة و الثروة المعدنية هي جهة حكومية مسؤولة عن تطوير و تنظيم قطاع الصناعة و الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية. تلعب الوزارة دورًا مُهمًا في تنويع الاقتصاد الوطني و دعم النمو المُستدام.

كيفية التقديم:

للتقديم على الوظائف الشاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، يُرجى زيارة موقع الوزارة (بوابة التوظيف) و اختيار الوظيفة التي تُناسب مؤهلاتك و خبراتك.

لا تفوّت هذه الفرصة للانضمام إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. قدّم الآن عبر الرابط الرسمي وكن جزءًا من المستقبل الصناعي للمملكة.