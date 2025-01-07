سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 7 يناير 202

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في تعاملات اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية. الأسعار تتفاوت بين البنوك، مما يتيح للعملاء خيارات متعددة عند التحويل أو الشراء.

كتب محمد سعد – يبحث كثير من الناس وخاصة المقيمين في السعودية على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وذلك لمعرفة المعاملات المالية والتحويلات إلى ذويهم؛ لذا سنعرض لكم من خلال هذا التقرير تعرّف سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم 7 يناير 2025 في البنوك المصرية

كما أن أسعار الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الحكومية جاءت كالتالي:

1. البنك المركزي المصري: 13.43 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع. 2. البنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع. 3. بنك مصر: 13.43 جنيه للشراء، 13.53 جنيه للبيع.

في حين جاءت أسعار الريال السعودي مقابل الجنية المصري في البنوك الخاصة كالآتي: 1. البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، 13.55 جنيه للبيع. 2. البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.43 جنيه للشراء، 13.61 جنيه للبيع. 3. بنك فيصل الإسلامي: 13.44 جنيه للشراء، 13.54 جنيه للبيع.

تُعد متابعة أسعار العملات، مثل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، أمرًا حيويًا للمسافرين والمستثمرين. يُنصح دائمًا بالاطلاع على تحديثات الأسعار بشكل يومي لتحقيق أفضل استفادة من السوق.