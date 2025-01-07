الداخلية السعودية تفرض غرامة 10 آلاف ريال على هذا الفعل مع الكفيل – تعرّف على التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال على أي فرد يرتكب أفعالًا محددة تتعلق بعلاقته مع الكفيل. هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.

كتب محمد سعد – أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه في حال التغيب عن العمل أو الهروب من الكفيل في المملكة العربية السعودية من قِبل الأفراد الوافدين بالدولة، فهذا الأمر يعتبر جريمة واحدة.

ومنح الحق للكفيل في تقديم بلاغ هروب عامل، وبالأخص في حال عدم وجود سبب قهري وقوي لهذا التغيب عن العمل دون تقديم عذر مقبول.

في حال إثبات هروب العامل بدون أي وجه حق يتعرض لفرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى 10 آلاف ريالًا سعوديًا، أو يتعرض لعقوبة أقوى وهي السجن المشدد لمدة تصل إلى 6 شهور، وبعد انتهاء المدة يتم ترحيل الوافد إلى بلاده.

ينبغي على جميع العمالة الالتزام بالأنظمة والقوانين لتجنب العقوبات المالية والقانونية، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز بيئة العمل وضمان الحقوق للجميع في المملكة.